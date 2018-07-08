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俄羅斯輸球因素？ 最火辣女球迷竟然不見了

聯合新聞網 綜合報導
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俄羅斯最火辣女球迷，之前均會現身場上 路透
俄羅斯最火辣女球迷，之前均會現身場上 路透

俄羅斯於今天凌晨對決克羅埃西亞，最終在PK大戰落敗，無緣再進一步。而力挺俄羅斯被喻為「世界盃最火辣的女粉絲」娜達麗婭．涅姆契諾娃(Natalya Nemchinova)，這次沒有再扮演俄羅斯隊的幸運女神，居然缺席今天凌晨這場重要比賽，結果俄羅斯輸球，媒體指出，她的缺席是俄羅斯落敗因素之一。

之前否認自己AV女優的她，於這場比賽賽前還表示，俄羅斯若贏球，她將全裸與俄羅斯國家隊全隊拍照，「要驚豔全世界。」但最終這位最辣女球迷居然沒有現身這場比賽場邊，為何缺席原因，並不得知，但媒體均議論紛紛。

俄羅斯隊在出局後，在隊官方推特說，「不幸的，在PK大戰幸運並未站在我們這一邊，只能離開世界盃，我們盡力了。」全隊認為就是少了幸運之神眷顧。

俄羅斯最火辣女球迷，與觀眾合影。 路透
俄羅斯最火辣女球迷，與觀眾合影。 路透

俄羅斯最辣女球迷。 路透
俄羅斯最辣女球迷。 路透

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