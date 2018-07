俄羅斯輸球因素？ 最火辣女球迷竟然不見了

俄羅斯最火辣女球迷,之前均會現身場上 路透

俄羅斯 於今天凌晨對決克羅埃西亞,最終在PK大戰落敗,無緣再進一步。而力挺俄羅斯被喻為「世界盃最火辣的女粉絲」娜達麗婭.涅姆契諾娃(Natalya Nemchinova),這次沒有再扮演俄羅斯隊的幸運女神,居然缺席今天凌晨這場重要比賽,結果俄羅斯輸球,媒體指出,她的缺席是俄羅斯落敗因素之一。

之前否認自己AV女優的她,於這場比賽賽前還表示,俄羅斯若贏球,她將全裸與俄羅斯國家隊全隊拍照,「要驚豔全世界。」但最終這位最辣女球迷居然沒有現身這場比賽場邊,為何缺席原因,並不得知,但媒體均議論紛紛。

俄羅斯隊在出局後,在隊官方推特說,「不幸的,在PK大戰幸運並未站在我們這一邊,只能離開世界盃,我們盡力了。」全隊認為就是少了幸運之神眷顧。

It's getting hot in here at #ESPRUS after Russian adult film star Natalya Nemchinova gets #WorldCup fans into a tizzy.pic.twitter.com/PJmUUpNbey