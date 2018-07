足球回家 溫網、F1也難擋英國世足熱

英格蘭隊獲勝。 美聯社 英格蘭 前進本屆世足 4強,讓英國上下陷入歡騰氣氛,看「足球回家」成了全民運動,甚至連剛跑完F1排位賽的漢米爾頓(Lewis Hamilton)也馬上換上三獅軍團T恤,一起在休息室裡舉臂歡呼。

F1本周舉行英國站,英國車手漢米爾頓不但拿下他在家鄉的第6個竿位,也是他加入賓士車隊後,將第50次從首位出發,不過剛以0.044秒險勝的他沒為自己慶祝太久,立刻加入世足熱的行列,他在看到英格蘭贏球後上推特寫道,「太好了,晉級了,持續前進吧男孩們,為英國體育寫下難以忘記的一天。」附上他在車隊辦公室裡和同事一起興奮看球的照片。

YES!!!! Get in!!! ⚽️🔥 Keep pushing boys, let’s make this an unforgettable day for English sport! @england #worldcup2018 pic.twitter.com/FQlC4Yt4se

英格蘭隊勝出後,英國地鐵車廂跑馬燈也立刻出現「回家了」的訊息,英國航空更在官方推特貼出一個有趣的登機證照片,乘客姓名叫做「足球」,出發點莫斯科,目的地是「家」,時間7月15日,登機門「南」,暗喻英格蘭總教練邵斯蓋特(Gareth Southgate),登機門關閉時間1966年,也就是上次英格蘭奪冠那年。

英國瘋世足也影響到其他正在國內舉行的運動賽,像是網球大滿貫賽的溫布頓公開賽,就難得出現中央球場觀眾席沒坐滿的景象,許多球迷在場外用手機觀看英格蘭出征世足,等到比賽踢完才進場,就連球員休息室的電視牆也轉台到世足。

South West trains will have a lot to answer for if this goes off the rails #SouthWestrail #itscominghome #ENGSWE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7LgkKKzXPM