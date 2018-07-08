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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

足球回家 溫網、F1也難擋英國世足熱

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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英格蘭隊獲勝。 美聯社
英格蘭隊獲勝。 美聯社
英格蘭前進本屆世足4強，讓英國上下陷入歡騰氣氛，看「足球回家」成了全民運動，甚至連剛跑完F1排位賽的漢米爾頓（Lewis Hamilton）也馬上換上三獅軍團T恤，一起在休息室裡舉臂歡呼。

F1本周舉行英國站，英國車手漢米爾頓不但拿下他在家鄉的第6個竿位，也是他加入賓士車隊後，將第50次從首位出發，不過剛以0.044秒險勝的他沒為自己慶祝太久，立刻加入世足熱的行列，他在看到英格蘭贏球後上推特寫道，「太好了，晉級了，持續前進吧男孩們，為英國體育寫下難以忘記的一天。」附上他在車隊辦公室裡和同事一起興奮看球的照片。

英格蘭隊勝出後，英國地鐵車廂跑馬燈也立刻出現「回家了」的訊息，英國航空更在官方推特貼出一個有趣的登機證照片，乘客姓名叫做「足球」，出發點莫斯科，目的地是「家」，時間7月15日，登機門「南」，暗喻英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate），登機門關閉時間1966年，也就是上次英格蘭奪冠那年。

英國瘋世足也影響到其他正在國內舉行的運動賽，像是網球大滿貫賽的溫布頓公開賽，就難得出現中央球場觀眾席沒坐滿的景象，許多球迷在場外用手機觀看英格蘭出征世足，等到比賽踢完才進場，就連球員休息室的電視牆也轉台到世足。

世足英格蘭

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