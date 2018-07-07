見巴西被反擊破網有既視感 日本後衛挺比利時世足奪冠

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-07 11:48 用LINE傳送

比利時德布勞內這球快速反擊大腳遠射破網，讓日本後衛有「既視感」。 新華社

「歐洲紅魔」比利時 在8強賽以2：1擊敗冠軍熱門巴西 ，已確定追平隊史在世足 賽最佳的殿軍成績，這也讓在16強賽中一度領先比利時，但最終遭隊逆轉的日本 隊與有榮焉，球隊後衛長友佑都就在個人推特上發文，力挺比利時拿下隊史首座總冠軍。

身為本屆賽事唯一殺進16強賽的亞洲球隊，日本在與比利時之戰打出令所有日本球迷感動的一戰，在比賽前53分鐘日本隊靠著原口元氣和乾貴士進球取得2：0領先，雖然在21分鐘後被比利時追平比數，更在傷停補時階段遭到逆轉，但日本隊的精彩表現與賽後留下的悔恨淚水，仍讓他們贏得了對手以及球迷對他們的尊重。

在日本隊成為本屆第4支敗給比利時快速反擊球風的隊伍後，今天的8強賽就連「五星巴西」都成為比利時的腳下亡魂，其中德布勞內（Kevin De Bruyne ）在比賽第31分鐘靠著快速反擊踢進的那球，更被認為與日本隊在傷停補時遭到查德利（Nacer Chadli）絕殺有異曲同工之妙。

對於比利時在控球率遠低於巴西的情況下，仍靠著反擊取得4強賽門票，日本隊後衛長友佑都也在個人推特上恭賀比利時， 「比利時太強了，我們曾跟這樣怪物一般的球員正面交鋒過，希望比利時能夠獲得冠軍。」