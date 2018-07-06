F1記者會強碰世足英格蘭比賽 漢米爾頓先問缺席罰款

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-06 09:41 用LINE傳送

英國4屆F1冠軍車手漢米爾頓。 美聯社

英格蘭 將於明天晚上10時在世界盃8強出戰瑞典 ，英國4屆F1冠軍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）無意錯過比賽，提前詢問「缺席記者會的罰款是多少？」全因英格蘭的比賽時間與本周F1英國站的排位賽後記者會強碰。

這個禮拜的英國體壇相當熱鬧，英格蘭睽違12年挺進世界盃8強，溫布頓網球錦標賽在本周開打，就連F1英國站也將在本周末開跑，而作為地主車手的漢米爾頓，將尋求英國站5連霸，但他坦言比起銀石賽道，現在的心思更放在俄羅斯。

英格蘭與瑞典之戰在英國時間下午3點開踢，而F1英國站在同日下午進行排位賽，預計會在世足 賽前完賽，但問題在於拿下前3桿位的車手必須出席記者會，而記者會時間就是表訂於3點進行。

漢米爾頓今天提前詢問現場媒體，「缺席記者會有罰款嗎？可不可以商量啊？我得看這場比賽才行。」他曾參與足球校隊，對於足球一直都很有熱情，當然不想錯過英格蘭在世界盃的重要賽事，甚至已經提前訂好7月15日為休兵日，因為那天是世界盃決賽的舉辦日。

「我已經訂好下周日是我的休息日，我不會排任何行程，因為我希望那天會在俄羅斯支持英格蘭。」漢米爾頓表態對英格蘭隊的力挺，他表示，「我能想像他們現在的心情有多亢奮，他們只需要繼續表現，我希望他們可以吃好睡好，上場享受比賽，那是最重要的。」

他也提到，英國球迷對運動的狂熱，就像是存在DNA中，「帶來很多壓力，但也是強大的支持，看看銀石賽道和足球場就知道，球迷的熱情相當瘋狂、令人興奮。」