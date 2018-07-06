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PK大戰成英雄 動物園幼鷹以俄羅斯門將命名

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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PK大戰擋下2球的俄羅斯門將阿金費耶夫成為國家英雄，各種致敬方式出爐。 美聯社
PK大戰擋下2球的俄羅斯門將阿金費耶夫成為國家英雄，各種致敬方式出爐。 美聯社

俄羅斯在16強賽廝殺到PK大戰以4：3爆冷淘汰西班牙，擋下2球的門將阿金費耶夫（Igor Akinfeev）成為致勝功臣，莫斯科動物園為此將一隻將出生一個月的草原鷹命名為「阿金費耶夫」，讓這隻幼鷹擁有響噹噹的大名。

動物園執行長表示，「我們為俄羅斯隊的表現感到驕傲，他們的勝利讓全國都興奮，也團結了數百萬民眾的心。我們無法對世界盃漠不關心，因此決定為這隻剛出生一個月的草原鷹命名為阿金費耶夫。」

莫斯科市長辦公室的新聞稿則指出，草原鷹為一種迅速、強壯的鳥類，以敏捷的動作和銳利的目光為特色；「阿金費耶夫」暫時還不會在動物園內「見客」，園方表示，將先等牠足夠強壯，預計要到世界盃落幕後，遊客才有機會見到牠的真面目。

俄羅斯即將在周日凌晨2時於8強賽迎戰克羅埃西亞，全隊在莫斯科的訓練基地積極備戰，阿金費耶夫受訪時表示，面對接下來的8強賽，「現在把所有事情都放在一旁，專注在下一場比賽。」他強調，「本屆比賽至今，我們已經展現了我們有多誠摯地投入這場賽事，而那也是我們可以做好的關鍵。」

俄羅斯以32隊中最差的世界排名第70挑戰世界盃，如今已經站在8強行列，中場賈辛斯基（Yuri Gazinsky）提到，「每一場勝利都讓我們更有信心，這不是秘密，特別是在對西班牙的勝利之後，全國都相信我們了。」俄羅斯無意以此自滿，他表示，「我們會盡力走得更遠，為國家創造一點小小的奇蹟。」

阿金費耶夫俄羅斯西班牙PK大戰

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