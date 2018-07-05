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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

偷摸大力神盃下場淒慘？一日球迷勝資深球迷必備冷知識

聯合新聞網 文／網路溫度計提供
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世足8強出爐！一日球迷如何完勝資深球迷？除了解規則外，噴出哪些冷知識才夠嗆？快來看看！

美聯社
美聯社

足球是圓的！什麼事都有可能！

2018世足賽屢次爆冷門，從阿根廷隊驚險挺進16強、衛冕軍德國隊遭韓國隊擊退，創國家80年來連小組賽都闖不過的最差紀錄，到球王梅西與黃金右腳C羅等國際球星日前相繼遭淘汰，都讓球迷詫異不已。

不過時間不等人，這一切都已成定局，咱們還是得繼續看下去。如今8強正式出爐，身為一日球迷的你，如果還聽不懂足球基本規則，那可就鳥爆啦！

不僅如此，想偽資深還得先做點功課，最快方法就是從小道消息開始，知道越多冷知識包準身旁的人一邊看球賽，一邊跪著看你。好啦！話不多說～現在就讓小編助攻，替你打造偽球迷速成攻略！

一日球迷入門規則

什麼是角球？

足球賽中，角球是死球後重新開始比賽的一種方法。由於球員可直接將球射入對方球門而得分，所以每次出現角球時，雙方球迷都情緒緊繃。

不過什麼情形裁判會判定角球呢？很簡單，球無論在地面或空中越過球門線（球門那面的出界線），且最後觸球者為防守方隊員，那麼裁即會判定角球，要球主踢的球員將球放置於離球出界處較近的角球區。

至於其他防守隊員則必須距離球至少9.15米。

什麼是自由球？

自由球是罰球的一種，依據球員不同犯規行為，又可分為間接自由球或直接自由球。兩者其實規定相同，最大差別在於，主罰直接自由球的球員，可將球直接踢進對方球門得分；間接自由球的話，踢出後則必須被第二人接觸過，才能射門。

另外還有一個判斷自由球的方式，那就是當球員踢直接自由球時，對方球員為了阻擋射門，會在自家球門前站成一排形成「人牆」，同時遮住臉和胯下自我保護，所以很明顯唷！

什麼是帽子戲法？

帽子戲法白話來說就是「無三不成禮」！意指同一名球員在比賽中進3球以上，倘若隊上有2名球員達成帽子戲法成就，那麼又可稱作「雙戴帽」。

不過這名稱怎麼來的呢？說法百百種，有人認為它源自板球，因為板球投手3球三振對手時會獲得一頂帽子。但還有一說是源自童話故事，描述一名製帽匠能以帽子變出各種戲法，畢竟要在一場球賽中獨進3球是很不可思議的事，如同魔術師從帽子裡變出鴿子般神奇。

什麼是越位？

「越位」其實對平時沒在看足球的球迷來說，是一個超難懂的規則。簡單來說，為確保賽事公平，裁判會對進攻球員採取傳接球可站位置之限制。也就是說，他想傳球的隊友，不能站在比對手還靠近球門的位置。若攻方球員「越位違例」，裁判就會做出「越位判罰」，判對手踢自由球。

不過，能踢進世界盃的國腳通常不會犯這種錯，除非防守方利用這規定製造「越位陷阱」，在攻方持球員傳球時偷偷移動，讓接球員處在越位位置上，形成違例，替自己隊伍奪下球的主控權。

什麼是點球（12碼球）？

點球又稱12碼球，是射門得分率最高的一種罰球方式，因次又被稱做「死亡之球」。

凡裁判認為防守球員在自己的禁區內犯規，就會判攻方罰12碼球（距離球門約11公尺處）。

此時，除準備射門的主罰球員和守門員外，其他球員都要離球至少9.15公尺，在遠處蓄勢待發，所以站在球門線上不可移動的守門員可說如臨大敵，心理素質必須很強壯。

球員犯規，領紅、黃牌會怎樣？

紅、黃牌效力不同，簡單來說，第一張黃牌有警告意味，所以球員領到後仍可在場上比賽，但如果他收到第二張黃牌，那麼就等同拿到紅牌，必須馬上離場，且隸屬的球隊不可換候補球員上場，必須在缺人情況下繼續進行賽事。

值得一提的是，吃一張黃牌的球員，除在比賽中要小心別再犯規外，下一場比賽若再拿到一張黃牌，雖然仍可踢完全程，但第三場比賽就會被禁賽。

至於直接領紅牌的球員，通常是因為犯規情形太嚴重，有故意之嫌，所以立刻遭裁判離。

紅、黃牌效力是會累計的！

更狂的是，別以為比賽結束後，紅、黃牌犯規紀錄就會歸零。根據足總規定，其效力可維持至下一場比賽。

也就是說，被判二張黃牌或紅牌離場的球員，下一場說什麼都不能出賽，必須由其他球員替補。

管你是誰！教練照樣得吃紅、黃牌

足球場上一視同仁，所以無論你是球員、休息區球員，還是教練、助理教練，只要出現辱罵裁判等違規行為，都可能遭裁判發紅、黃牌，趕去看台區，要求不得待在休息區臨場指揮。

同樣的，下場比賽就算你是上屆冠軍隊教練，也只能乖乖坐看台，與球迷乾瞪眼。

偽球迷踩場必備冷知識-迷信篇

所謂天助自助者，為了在世界盃求勝，不少明星球員除勤奮健身、控制節食，進行狂人訓練外，還會透過各式各樣祈福、添好運的行為，幫助自己奪下大力神盃！到底哪些行為超特殊？一起來看看！

德國隊-葛梅茲

德國隊前鋒葛梅茲為擁有神運，賽前上廁所堅持使用最左邊的小便斗。

不過照德國隊本屆連16強都挺不進的表現來看，小便斗可能沒刷乾淨...

德國隊-德拉克斯勒

德國隊德拉克斯勒同樣會為強運，在重要比賽上場前給自己噴香水，也因為這樣獲得代言香水的機會。但很可惜，本屆德國隊挺不過小組賽，目前他已香噴噴的回國。

德國隊-諾伊爾

身為德國隊隊長，同時又是護國門將，諾伊爾為死守球門，不讓對手射門得分，賽前總會神情肅穆地觸摸門柱和橫梁，祈禱好運降臨。不過這招在本屆世足盃中明顯失靈。

阿根廷隊-梅西

球王梅西本屆出師不利，好不容易率阿根廷挺進16強，最終仍遭勁旅法國隊擊退。有網友因此懷疑，梅西資格賽對陣厄瓜多爾時，曾找巫師曼努埃爾跟隨作法，所以才順利晉級，但本次世界盃該巫師未隨行，結果導致阿根廷戰績一落千丈。 不僅如此，如果你是梅西粉肯定注意到了，梅西罰球前會先倒退2大步，並用雙手放置定位球喲！

葡萄牙隊-C羅

這件事你一定有聽說，那就是人稱黃金右腳的C羅，個性超級一絲不苟，因此迷信的規矩也特別多。

像是進場時一定用右腳踏上球場草皮；中場休息一定會重新整理髮型；無論搭乘球隊大巴或坐飛機，他永遠坐最後一排。種種堅持都表現出C羅龜毛個性，怪不得有網友又稱他為「足球界的Kobe Bryant」。（NBA傳奇球星，現已引退，也以自律聞名）

英格蘭隊-凱爾沃克

凱爾沃克這個獨家迷信讓人覺得溫馨、可愛，那就是他在賽前會睡在媽咪的房間，相信有母愛加持，雙腳就能獲神助，在重要賽事上百踢百中，顯見他們母子倆感情甚好！

英格蘭隊-阿里

念舊的阿里儘管已21歲，至今仍堅持使用從11歲穿到大的護脛出賽，盼為在國際賽中一直缺乏幸運女神的英格蘭隊帶來好運。

「這些護脛雖然很破損，但我還是非常迷信。」

英格蘭隊-瓊斯

只能說瓊斯這個迷信難度很高，那就是他會盡可能別踩到球場中的白線。但有在關注世足賽的人都知道，圓滾滾的足球經常被踢到邊線，在兩隊你爭我搶的狀況下，到底該如何不踩線，著實令人好奇。

巴西隊-馬塞洛

跟葡萄牙主帥C羅不約而同，馬塞洛也以右腳踏入球場，而且這迷信根深蒂固，因為過去他在俄羅斯頓河畔羅斯托夫訓練時，就曾因自己不小心左腳先入場，於是毅然決然走出球場，再重新以右腳進入。

巴西隊-內馬爾

先前宣稱自己是地球最佳球員，因為「梅西和C羅根本不是地球人」的10號巴西前鋒內馬爾，儘管語氣自信滿滿，但關鍵時刻仍須依靠上蒼幫助。因此他賽前會揪父親一同祈禱勝利，上場時也習慣先踏入右腳，並以手觸摸球場，再次祈禱。

比利時隊-庫爾圖瓦

說起來超妙的，比利時門將庫爾圖瓦每次賽前唱國歌時，只要轉播鏡頭照到他，肯定會摸一摸自己下巴。

雖然此舉讓人百思不得其解，但比利時分組賽確實三戰全勝，讓人不禁想問這是什麼巫術啊？下回觀看比利時對戰巴西，爭奪4強資格時不妨注意一下吧！

以上是小編為您整理的各路球員奇妙迷信，不知道你怎麼看呢？

儘管誰都無法證實這些作法能左右比賽最終勝負，但對於這些相信的球員來說，就算這些舉止很沒必要，而且有點芝麻蒜皮，但只要能讓他們在球場上獲得力量，何樂不為呢？

因此，無論你是資深或一日球迷，都不妨用專屬於自己的「幸運招式」替支持的隊伍添個好運吧！

獎盃不是你的別亂摸！

不過有一個神奇現象，就算是迷信好了，32隊球員也都不敢觸犯，那就是比賽進場時，千萬別跟獎盃裝熟，嚴禁觸摸！

因為2012年時，拜仁慕尼黑職業賽的亞瑟進場時與獎盃擊掌，結果最後遭對手絕殺，悲劇下場讓這個傳聞不脛而走、甚囂塵上，所以至今都沒有球員敢再冒犯獎盃，包括世足的大力神盃。當然～如果你不信邪，歡迎踴躍嘗試！

想看更多精彩分析報導嗎？全在本文裡《偷摸大力神盃下場超淒慘？2018世足一日球迷偽資深必備冷知識

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月26日至2018年06月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『世足、一日球迷、偽球迷、冷知識、迷信、基本規則』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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