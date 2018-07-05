男單決賽強碰世足決賽 溫布頓不開心

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-05 09:25 用LINE傳送

溫布頓男單決賽預期會與世足決賽強碰，屆時若費德勒打進決賽，到底該看哪一邊呢？ 美聯社

7月15日晚上，全球運動迷會很忙！溫布頓男單決賽在台北時間晚間9點開打，2個小時後，世界盃決賽也要登場，儘管球迷忙得很幸福，但溫布頓賽會為此並不開心，直言對於FIFA（國際足球總會）的決定「感到震驚」。

男單決賽於賽事第二周的周日下午2點（台北時間晚間9點）開打，已經是溫布頓傳統，而本屆世界盃賽程排出後，早已引起溫布頓賽會關注，廣告與媒體部門執行長戴斯蒙（Mick Desmond）坦言，曾與FIFA溝通，但他們無意調整決賽時間。

戴斯蒙表示，「我們在18個月前就知道此事，我想我們確實有一點震驚FIFA決定決賽在下午4點（台北時間晚間11點）開踢，這和他們以往的賽程安排不同，但這是他們的決定。」

戴斯蒙強調，男單決賽一向都在下午2點開打，這次也不會為了世界盃而提前到下午1點，他堅持：「我們會在2點開打。」根據統計，2002年後的男單決賽平均比賽時間約2小時45分鐘，與世界盃決賽強碰幾乎不可能避免。

同時握有世界盃和溫布頓轉播權的英國BBC已經證實，屆時溫布頓男單決賽僅前1或2小時在BBC1台進行轉播，接著就將移往BBC2台，將頻道讓出給世界盃，而這將是史上第一次男單決賽「屈就」BBC2台。

戴斯蒙表示，「我們與FIFA、BBC都曾進行溝通，但最終FIFA還是決定那麼做。」全英網球俱樂部也證實，就算英格蘭闖進決賽，也不會在場邊直播世界盃。

對於溫布頓的不開心，FIFA發言人表示，賽程早在2015年11月3日就已確定，決賽時間的安排考慮了許多面向，最重要的是這個時間對全球球迷最為有利，「我能理解球迷對於時間強碰的訝異，但這已是最終決定了。」