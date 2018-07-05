udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

世足佛系英格蘭教頭 英網友建議女王為他封爵

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
用LINE傳送

總教練紹斯蓋特的暖心舉動，讓網友在推特上大玩「#GarethSouthgateW...
總教練紹斯蓋特的暖心舉動，讓網友在推特上大玩「#GarethSouthgateWould」標籤創意。 美聯社

英格蘭相隔12年挺進世界盃8強，總教練紹斯蓋特（Gareth Southgate）更成國家英雄，他在賽後暖心安慰PK大戰罰丟的哥倫比亞選手，令網友豎起大拇指，有人力促應為紹斯蓋特封爵，「#GarethSouthgateWould」的標籤更在推特上發燒，各種「佛系紹斯蓋特」讓人大開眼界。

昨天英格蘭在PK大戰以4：3淘汰哥倫比亞，操刀哥倫比亞第4點卻踢中門楣的烏利貝（Mateus Uribe），賽後以球衣掩面哭泣，紹斯蓋特上前擁抱安慰，也與多名哥國球員握手致意，有風度且具同理心的舉止獲得高度讚揚，「#GarethSouthgateWould」的標籤在網路上發酵整晚。

「紹斯蓋特會…」標籤堪稱這位英格蘭教頭的「好人好事錄」，網友憑空捏造各種紹斯蓋特可能會做的善行，像是「紹斯蓋特會送你一程前往機場，而且不收油錢」、「紹斯蓋特會借你行動電源，即便他的手機電量只剩1%」。

這個標籤一出，網友發揮創意，為紹斯蓋特套上各種佛系善行，「如果你的便當忘在家裡，紹斯蓋特會堅持你一定得吃他的三明治」、「紹斯蓋特會發群組信說，他不介意自己放在冰箱的優格被吃了，他認為是自己名字寫得不夠清楚，他會先確認明天有多少同事，再帶足夠的優格過來」。

也有網友建議應為紹斯蓋特封爵，已有賭盤開出，紹斯蓋特的名字出現在明年授勳名單上的賠率為1賠6，而在世界盃開打之前則為1賠250。

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top