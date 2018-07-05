世足佛系英格蘭教頭 英網友建議女王為他封爵

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-05 09:04 用LINE傳送

總教練紹斯蓋特的暖心舉動，讓網友在推特上大玩「#GarethSouthgateWould」標籤創意。 美聯社

英格蘭相隔12年挺進世界盃8強，總教練紹斯蓋特（Gareth Southgate）更成國家英雄，他在賽後暖心安慰PK大戰罰丟的哥倫比亞選手，令網友豎起大拇指，有人力促應為紹斯蓋特封爵，「#GarethSouthgateWould」的標籤更在推特上發燒，各種「佛系紹斯蓋特」讓人大開眼界。

昨天英格蘭在PK大戰以4：3淘汰哥倫比亞，操刀哥倫比亞第4點卻踢中門楣的烏利貝（Mateus Uribe），賽後以球衣掩面哭泣，紹斯蓋特上前擁抱安慰，也與多名哥國球員握手致意，有風度且具同理心的舉止獲得高度讚揚，「#GarethSouthgateWould」的標籤在網路上發酵整晚。

「紹斯蓋特會…」標籤堪稱這位英格蘭教頭的「好人好事錄」，網友憑空捏造各種紹斯蓋特可能會做的善行，像是「紹斯蓋特會送你一程前往機場，而且不收油錢」、「紹斯蓋特會借你行動電源，即便他的手機電量只剩1%」。

這個標籤一出，網友發揮創意，為紹斯蓋特套上各種佛系善行，「如果你的便當忘在家裡，紹斯蓋特會堅持你一定得吃他的三明治」、「紹斯蓋特會發群組信說，他不介意自己放在冰箱的優格被吃了，他認為是自己名字寫得不夠清楚，他會先確認明天有多少同事，再帶足夠的優格過來」。

也有網友建議應為紹斯蓋特封爵，已有賭盤開出，紹斯蓋特的名字出現在明年授勳名單上的賠率為1賠6，而在世界盃開打之前則為1賠250。