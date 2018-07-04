udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

內馬爾假摔演技一流 成世足梗圖新寵

台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導
用LINE傳送

巴西球星內馬爾儘管踢球實力一流，卻因為演技一流同時遭到世人詬病。 美聯社
巴西球星內馬爾儘管踢球實力一流，卻因為演技一流同時遭到世人詬病。 美聯社

除了毫無疑問的精湛球技，巴西球星內馬爾也因為其過人的假摔演技，成為時下網民最喜歡的世足「梗圖」對象，酸意十足。內馬爾日前對上墨西哥時，不小心被墨西哥後衛拉運輕踩就倒地數分鐘不起，連馬拉度納都看不下去，認為他應該回頭，別再繼續演下去。

根據英國《衛報》報導，儘管內馬爾率領巴西2:0擊敗墨西哥，他在比賽中浮誇的假摔演技，連自家媒體都看不下去。巴西媒體《環球新聞》就表示，「內馬爾征服了巴西但讓世界感到厭煩」，傳奇球星馬拉度納也表示，內馬爾無疑是球星，但「缺少了點甚麼」，暗示他的假摔實在太浮誇。

而身為苦主的墨西哥後衛拉運賽後接受訪問時更不屑地表示，他當時只是要去拿球，才不小心碰到內馬爾。「看來他比較喜歡躺在地上。他如果想躺下，那就回家睡覺。」

而大批網民當然不會放過大酸內馬爾的機會。《HYPEBEAST雜誌》就蒐羅了一堆跟內馬爾有關的世足梗圖，趕在內馬爾又有機會對比利時展現「驚人演技」前，以圖說明內馬爾在世界其他球迷的形象。

下次內馬爾比賽應該給他兒童車

內馬爾8大倒地姿勢蒐集

內馬爾的家族聚會

當有人（就算是隊友）碰到內馬爾的時候

【更多精采內容，詳見

內馬爾巴西世足

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top