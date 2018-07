內馬爾假摔演技一流 成世足梗圖新寵

巴西球星內馬爾儘管踢球實力一流,卻因為演技一流同時遭到世人詬病。 美聯社

除了毫無疑問的精湛球技,巴西 球星內馬爾 也因為其過人的假摔演技,成為時下網民最喜歡的世足 「梗圖」對象,酸意十足。內馬爾日前對上墨西哥時,不小心被墨西哥後衛拉運輕踩就倒地數分鐘不起,連馬拉度納都看不下去,認為他應該回頭,別再繼續演下去。

根據英國《衛報》報導,儘管內馬爾率領巴西2:0擊敗墨西哥,他在比賽中浮誇的假摔演技,連自家媒體都看不下去。巴西媒體《環球新聞》就表示,「內馬爾征服了巴西但讓世界感到厭煩」,傳奇球星馬拉度納也表示,內馬爾無疑是球星,但「缺少了點甚麼」,暗示他的假摔實在太浮誇。

而身為苦主的墨西哥後衛拉運賽後接受訪問時更不屑地表示,他當時只是要去拿球,才不小心碰到內馬爾。「看來他比較喜歡躺在地上。他如果想躺下,那就回家睡覺。」

而大批網民當然不會放過大酸內馬爾的機會。《HYPEBEAST雜誌》就蒐羅了一堆跟內馬爾有關的世足梗圖,趕在內馬爾又有機會對比利時展現「驚人演技」前,以圖說明內馬爾在世界其他球迷的形象。

The next time Neymar plays... pic.twitter.com/JYWMbZo5GC

On a level of 1 to 8 what level Neymar do i feel like? 6 #WorldCup pic.twitter.com/BCXCiEe32u