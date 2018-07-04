內馬爾假摔演技一流 成世足梗圖新寵

台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導 2018-07-04 22:24 用LINE傳送

巴西球星內馬爾儘管踢球實力一流，卻因為演技一流同時遭到世人詬病。 美聯社

除了毫無疑問的精湛球技，巴西 球星內馬爾 也因為其過人的假摔演技，成為時下網民最喜歡的世足 「梗圖」對象，酸意十足。內馬爾日前對上墨西哥時，不小心被墨西哥後衛拉運輕踩就倒地數分鐘不起，連馬拉度納都看不下去，認為他應該回頭，別再繼續演下去。

根據英國《衛報》報導，儘管內馬爾率領巴西2:0擊敗墨西哥，他在比賽中浮誇的假摔演技，連自家媒體都看不下去。巴西媒體《環球新聞》就表示，「內馬爾征服了巴西但讓世界感到厭煩」，傳奇球星馬拉度納也表示，內馬爾無疑是球星，但「缺少了點甚麼」，暗示他的假摔實在太浮誇。

而身為苦主的墨西哥後衛拉運賽後接受訪問時更不屑地表示，他當時只是要去拿球，才不小心碰到內馬爾。「看來他比較喜歡躺在地上。他如果想躺下，那就回家睡覺。」

而大批網民當然不會放過大酸內馬爾的機會。《HYPEBEAST雜誌》就蒐羅了一堆跟內馬爾有關的世足梗圖，趕在內馬爾又有機會對比利時展現「驚人演技」前，以圖說明內馬爾在世界其他球迷的形象。

下次內馬爾比賽應該給他兒童車

The next time Neymar plays... pic.twitter.com/JYWMbZo5GC — World Cup (@EPLBible) July 2, 2018

內馬爾8大倒地姿勢蒐集

On a level of 1 to 8 what level Neymar do i feel like? 6 #WorldCup pic.twitter.com/BCXCiEe32u — Rodriguez 🇲🇽🇺🇸 (@RRWWE) July 2, 2018

內馬爾的家族聚會

當有人（就算是隊友）碰到內馬爾的時候

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