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日教頭西野朗傳遭撤換 前德國教頭克林斯曼接手？

聯合新聞網 文／張皓勛
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西野朗。 美聯社
西野朗。 美聯社
盡管「藍武士」從世足小組賽出線，並在16強戰差點扳倒奪冠熱門比利時，獲得各界讚許，但日媒卻指出，日本足協仍要撤換西野朗這位臨危受命下創造奇蹟的教頭，尋找洋教練來繼任。

西野朗是在4月初緊急接替與洋教頭哈利霍季奇，他上任後重新召入前主帥棄用的本田圭佑、香川真司等黃金世代老將，雖督軍前兩場熱身賽苦吞二連敗，但在大膽用回傳統4-2-3-1陣型後，帶領球隊打出不同於以往的進攻足球球風。本屆世足賽日本在不被看好下從死亡之組殺出重圍，更差點隊史首度闖入8強，精采表現讓西野朗的帶兵受到肯定，不料卻傳出換帥的消息。

據《東京體育報》指出，日本足協有意延攬前德國名將克林斯曼接掌帥印，這位西德1990年奪冠班底球員時代是位優秀的前鋒，因一頭金髮而有「黃金轟炸機」的綽號，帶兵風格是進攻足球的信仰者。

克林斯曼自2004年展開教練身涯，在德國面臨歐國盃小組賽慘遭淘汰後意外接下兵符，他上任後大破大立，為德國足球的復興奠定基礎，現任總教練勒夫就是當年他的助教之一，並在2006年扶正，持續朝同樣的改革方向前進。

克林斯曼後來也帶過德甲豪門拜仁慕尼黑與美國國家隊，並曾在2014率美國出戰世界盃，豐富的執教資歷，加上崇尚進攻的理念受到肯定，是日本足協看上他的主因。雙方目前已展開交涉，預計近期內就會有明朗的結果。

克林斯曼。 美聯社
克林斯曼。 美聯社

日本西野朗德國本田圭佑

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