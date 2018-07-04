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強權頻頻爆冷 前克國國腳：國際賽太頻繁

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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前克羅埃西亞國蘇克。 路透
前克羅埃西亞國蘇克。 路透
俄羅斯世足賽在今天英格蘭擊敗哥倫比亞後8強球隊全數出爐，包括西班牙、葡萄牙、阿根廷等強權皆在16強賽止步，對於今年賽事爆冷連連，導致多支原本被預期是奪冠熱門的隊伍提前出局，前克羅埃西亞國腳蘇克（Davor Suker）認為，國際賽事舉辦頻繁是今年列強頻頻出局的主因。

今年世足賽從小組賽階段就不斷爆出冷門，包括衛冕軍德國在僅拿下1勝的情況下以小組賽最後一名遭到淘汰，而晉級到16強的冠軍熱門包括西班牙、阿根廷以及擁有「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）坐鎮的葡萄牙，也都無緣跨進8強賽門檻。

對於今年頻頻爆冷，前克羅埃西亞國腳蘇克提出觀點，認為幾名世界頂尖球星與球隊在今年世足賽的表現不如預期，與國際賽事頻繁舉行有相當大的關聯， 「在這些熱門球隊身上出現了一些問題，我正在思考德國、阿根廷、西班牙以及國際足總和歐足聯，是不是該減少比賽的數量。」

蘇克指出，不論是友誼賽或國際間的聯賽比賽都太過頻繁，勢必要適量的減少：「我知道這背後牽扯了龐大的金錢與電視轉播權的問題，但我們仍必須重新檢視比賽的數量。」

雖然克羅埃西亞今年順利挺進到8強賽，但在談到2020年歐洲國家盃將採用無主辦國，而是在歐洲13個城市舉辦巡迴賽的方式進行，蘇克認為對於球員將造成不小的負擔， 「我們可能在巴庫（亞塞拜然）踢完一場比賽後，下一戰就要到慕尼黑（德國），我認為球員將不會對這樣的奔波感到滿意。」

世足克羅埃西亞

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