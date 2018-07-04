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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

另類世界盃 亞非難民紅場較勁

中央社 莫斯科4日綜合外電報導
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來自非洲和亞洲的難民今天也在莫斯科辦了場另類「世界盃」。 路透
來自非洲和亞洲的難民今天也在莫斯科辦了場另類「世界盃」。 路透
俄羅斯世足賽踢得火熱，來自非洲和亞洲的難民今天也在莫斯科辦了場另類「世界盃」，他們在紅場（Red Square）廝殺較勁，盼藉著球賽，讓大家注意到難民在俄國面臨的挑戰。

這場賽事是由反歧視團體FARE以及協助難民與移民的公民援助委員會（Civic Assistance Committee）籌辦，來自敘利亞、阿富汗，以及象牙海岸、剛果和奈及利亞等非洲國家的球員參與了一系列賽事。

俄羅斯致力在世足賽期間展現開放、以及不容忍歧視或仇外的態度，賽前主辦單位還擔心這場賽事可能受到種族歧視影響，所幸賽事順利進行，並未出現重大鬧事事件。

移民權利倡議者、公民援助委員會負責人岡努西奇娜（Svetlana Gannushkina）表示：「辦這場賽事，是為了讓大家注意到歧視和仇外問題。」

「我們也想讓當局知道有這些了不起的人存在，他們應該取得（正式難民）身分。」她說，這些難民早已提出申請，但並未成功取得身分。

27歲來自象牙海岸的卡德賈（Traoere Kadjale）表示，很高興能在莫斯科市中心踢足球。

「真的很好玩，帶給我們歡樂。我們是在請求俄羅斯給我們機會，像我們這樣的足球員，也可以在這裡表達自我。」

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