影／陸媒酸日本雙面人 世足場上秀整潔 國內垃圾堆如山

聯合新聞網 綜合報導 2018-07-03 09:55 用LINE傳送

大陸媒體透過直播質疑，日本人在世足場中表演清潔秀，在自己國內卻是看球後垃圾堆積如山。圖擷自 梨視頻

俄羅斯世界盃足球賽上，日本 球迷賽後主動撿拾球場垃圾的「日式禮儀」，透過轉播讓全世界球迷留下深刻印象，但有大陸媒體前往日本東京澀谷鬧區實拍，發現戶外大螢幕轉播場地在賽後留下滿地垃圾，質疑日本球迷根本是雙面人。

根據大陸媒體《ING報導》指出，大陸記者日前實地走訪東京澀谷，在直播中指控日本球迷在戶外看完比賽後，經常留下滿地塑膠袋、煙頭、酒瓶、慶祝道具，賽後街道簡直變垃圾場，而商家開店後第一件事就是要打掃，並抱怨這些丟垃圾的人們。報導質疑日本足球迷在俄羅斯做一套，在自己國內做的其實又是另外一套。

消息露出後引發大陸網友熱烈討論，許多網友批評：「要不怎麼說島國人最會做形象呢？」但也有網友酸自家人：「國內媒體就應該這樣，努力抓國外的小辮子」、「還是我們中國好！表裡如一！走到哪都不清垃圾的！」

俄羅斯世界盃足球賽上，日本場內外的表現都讓人印象深刻，球員表現不俗，打破外界預期，不但突破小組賽，而十六強賽上對上比利時也僅以一分惜敗。此外，日本球迷主動清理球場內垃圾也讓人印象深刻。

▼影片／日本人自發性在世足 賽後的澀谷街頭撿垃圾（若無法觀看，請點選連結）