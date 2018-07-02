俄國爆冷晉級世足8強 蒲亭賽後致電恭賀

中央社 莫斯科1日綜合外電報導 2018-07-02 09:31 用LINE傳送

俄羅斯獲勝後歡天喜地。 美聯社 俄羅斯與西班牙今天在世界盃16強賽正面對決，最終地主俄國隊在PK戰以4比3獲勝晉級8強，俄國總統蒲亭於賽後致電恭賀總教練切爾切索夫。

蒲亭（Vladimir Putin）賽前告訴切爾切索夫（Stanislav Cherchesov），如果他們在今天16強賽輸給2010年世足冠軍西班牙，不會有人因此責怪俄國隊。

俄國在莫斯科魯茲尼基體育館（Luzhniki Stadium）的PK大戰擊敗西班牙，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）賽後表示，全程觀看電視轉播的蒲亭並沒對球隊施加任何壓力。

俄國各大媒體引述培斯科夫所說：「比賽開踢前，總統大約在中午致電總教練祝福他好運。」

培斯科夫指出：「他說，在切爾切索夫領導下，我們球隊已經達成不可能的目標，也就是帶領俄國晉級16強。」

「蒲亭還談到，無論比賽結果如何，沒有俄國民眾會批評他們。」

路透社報導，培斯科夫還說：「蒲亭和全國上下民眾一樣，從頭到尾觀看比賽，並為我們的年輕足球員歡呼。」且蒲亭賽後再致電恭賀切爾切索夫贏得勝利。

比賽結束後，莫斯科街頭到處都有慶祝活動，一大群民眾在廣場上跳舞，大街上有音樂家演奏國歌，還有球迷高喊「俄羅斯！」

俄國總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）偕同妻子在球場看台觀賽，賽後他在自己的社群媒體帳號貼出照片，照片顯示他和副總理穆特科（Vitaly Mutko）與俄國隊一同歡慶勝利。