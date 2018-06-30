馬拉度納行為脫序 FIFA要他多點尊重

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-30 10:23 用LINE傳送

馬拉度納。 美聯社 FIFA請來傳奇球星馬拉度納 （Diego Maradona）在俄羅斯世界盃場邊坐鎮，一天要花費1萬英鎊（約新台幣40萬元），卻換來他抽菸、喝酒、比中指等等脫序行為，讓FIFA也忍不住暗示，希望他更尊重比賽。

阿根廷 傳奇球星馬拉度納在世界盃的行為跟著自家球隊起伏，在對冰島一役中，他曾對著南韓球迷拉起眼角，做出歧視亞洲人單眼皮手勢，更在理應禁菸的球場大抽雪茄；對奈及利亞的比賽，阿根廷踢進超前一球後，馬拉度納雙手比出中指，賽後更疑似酒喝過多，需要旁人攙扶才能離開座位。

FIFA競賽主任史密斯（Colin Smith）表示：「曾經足球寫下歷史的球員，都應該出席世界盃。」不過FIFA也已注意他在阿根廷與奈及利亞之戰中的脫序行為，「我們期待所有的球員、前球員、工作人員、球迷，所有人的舉止都能尊重、合宜。」

根據英國媒體日前報導，馬拉度納來世界盃看球還有1萬英鎊可領，住宿及交通費另算，不過FIFA給予其他球星如巴西羅納度（Ronaldo）、西班牙卡西亞斯（Iker Casillas）也都是相同待遇，就是希望喚醒球迷對過去偉大時刻的記憶。

不過馬拉度納創造出的新記憶恐怕不是球迷樂見，拉丁美洲當地報紙更以「從上帝之手，到羞恥之指」為題，指出馬拉度納在奈及利亞一戰不恰當的手勢。