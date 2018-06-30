udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

阿根廷開窗就見C羅肖像 飯店連夜趕工梅西畫像

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
用LINE傳送

飯店趕快補上梅西畫像。 擷圖自CastAwayTrader推特
飯店趕快補上梅西畫像。 擷圖自CastAwayTrader推特
球迷想看梅西（Lionel Messi）和「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的巔峰對決，還得寄望阿根廷和葡萄牙先闖進8強，在那之前，喀山華美達酒店外先出現「雙驕同框」，兩位當代球星的畫像在飯店外牆相互輝映。

阿根廷前進16強後，遷入位於喀山的華美達酒店，飯店一旁建築上的C羅畫像引起關注，原來去年俄羅斯舉辦洲際國家盃時，葡萄牙就是下榻這間飯店，為了歡迎超級球星駕到，找來一位藝術家在飯店相鄰的建築外牆作畫，讓C羅每天推開窗戶，就能看到自己的塗鴉肖像。

阿根廷今晚10時將與法國在喀山交手，爭取8強門票，在法國先一步入住當地的美麗華酒店後，阿根廷只剩華美達酒店可選，而這間飯店的多數房間都面對著畫有C羅畫像的方向，外媒也紛紛笑稱：「梅西每晚看著C羅還睡得好嗎？」

現在，這個疑問獲得解決了，昨天已有媒體捕捉到藝術家在華美達飯店外牆創作梅西畫像，今天已經進入收尾階段，兩位球星的畫面將在兩座建築的外牆上遙相對望，有趣畫面也已吸引球迷前來「朝聖」。

世足阿根廷梅西C羅

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top