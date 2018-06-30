阿根廷開窗就見C羅肖像 飯店連夜趕工梅西畫像
聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
球迷想看梅西（Lionel Messi）和「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的巔峰對決，還得寄望阿根廷和葡萄牙先闖進8強，在那之前，喀山華美達酒店外先出現「雙驕同框」，兩位當代球星的畫像在飯店外牆相互輝映。
阿根廷前進16強後，遷入位於喀山的華美達酒店，飯店一旁建築上的C羅畫像引起關注，原來去年俄羅斯舉辦洲際國家盃時，葡萄牙就是下榻這間飯店，為了歡迎超級球星駕到，找來一位藝術家在飯店相鄰的建築外牆作畫，讓C羅每天推開窗戶，就能看到自己的塗鴉肖像。
阿根廷今晚10時將與法國在喀山交手，爭取8強門票，在法國先一步入住當地的美麗華酒店後，阿根廷只剩華美達酒店可選，而這間飯店的多數房間都面對著畫有C羅畫像的方向，外媒也紛紛笑稱：「梅西每晚看著C羅還睡得好嗎？」
現在，這個疑問獲得解決了，昨天已有媒體捕捉到藝術家在華美達飯店外牆創作梅西畫像，今天已經進入收尾階段，兩位球星的畫面將在兩座建築的外牆上遙相對望，有趣畫面也已吸引球迷前來「朝聖」。
Huge graffiti of #Ronaldo used to be the main view from windows of Ramada hotel where Argentina team stays this week. Now they are adding #Messi. Ronaldo fought back: "I scored 4 goals. Can you beat that, Leo?" #WorldCup pic.twitter.com/900YyAKI9B— CastAwayTrader (@CastAwayTrader) June 29, 2018