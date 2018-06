阿根廷開窗就見C羅肖像 飯店連夜趕工梅西畫像

飯店趕快補上梅西畫像。 擷圖自CastAwayTrader推特 球迷想看梅西 (Lionel Messi)和「C羅 」羅納度(Cristiano Ronaldo)的巔峰對決,還得寄望阿根廷 和葡萄牙先闖進8強,在那之前,喀山華美達酒店外先出現「雙驕同框」,兩位當代球星的畫像在飯店外牆相互輝映。

阿根廷前進16強後,遷入位於喀山的華美達酒店,飯店一旁建築上的C羅畫像引起關注,原來去年俄羅斯舉辦洲際國家盃時,葡萄牙就是下榻這間飯店,為了歡迎超級球星駕到,找來一位藝術家在飯店相鄰的建築外牆作畫,讓C羅每天推開窗戶,就能看到自己的塗鴉肖像。

阿根廷今晚10時將與法國在喀山交手,爭取8強門票,在法國先一步入住當地的美麗華酒店後,阿根廷只剩華美達酒店可選,而這間飯店的多數房間都面對著畫有C羅畫像的方向,外媒也紛紛笑稱:「梅西每晚看著C羅還睡得好嗎?」

現在,這個疑問獲得解決了,昨天已有媒體捕捉到藝術家在華美達飯店外牆創作梅西畫像,今天已經進入收尾階段,兩位球星的畫面將在兩座建築的外牆上遙相對望,有趣畫面也已吸引球迷前來「朝聖」。

Huge graffiti of #Ronaldo used to be the main view from windows of Ramada hotel where Argentina team stays this week. Now they are adding #Messi. Ronaldo fought back: "I scored 4 goals. Can you beat that, Leo?" #WorldCup pic.twitter.com/900YyAKI9B