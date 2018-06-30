VAR使用成效 FIFA宣稱正確率99.3%

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-30 09:43 用LINE傳送

VAR系統在今年世足賽全面使用。 路透 本屆世界盃首度引進影像助理裁判（VAR ），小組賽落幕後，國際足球總會（FIFA）在今天公布VAR成效，宣稱「近乎完美」、正確率達99.3%。

FIFA裁判主席柯林納（Pierluigi Collina）指出，包含進球檢視在內，小組賽合計共335次啟用VAR，平均1場比賽6.9次，其中17次為裁判認為可能有爭議而主動暫停後觀看VAR，14次獲得改判。

柯林納以「非常、非常接近完美」形容VAR使用成效，他指出在未使用VAR的情況下，判決正確率約95%，而本屆賽事在VAR的幫助下提升到99.3%。

本屆賽事確實因VAR帶來不少變因，7次經由VAR後獲得的12碼罰球，2記原先被判為越位的進球獲得改判，包括南韓以2：0擊敗德國一役，金英權的進球原先被判越位不算，但經VAR檢視後確認先碰到德國克魯斯（Toni Kroos）的腳，並未構成越位。

柯林納的「99.3%正確率」說法，當然引起媒體更好奇剩下的0.7%呢？巴西曾致函FIFA，要求說明為何對瑞士之戰的兩次爭議未獲VAR檢視；塞爾維亞曾抱怨米特羅維奇（Aleksandar Mitrović）在禁區被兩名瑞典球員撂倒卻未獲罰球；英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）對突尼西亞之戰兩度被擒抱倒地，同樣未獲罰球，都曾引起廣泛討論，但柯林納無意點名這「0.7%」問題出在哪裡。

柯林納表示，「VAR不代表完美，重播檢視還是可能被錯誤解讀、甚至導致誤判，在比賽中，每件事都要達到100%完美是不可能的。」裁判長布薩卡（Massimo Busacca）同樣表示不可能達到完美，「這是在要求成為上帝，人怎麼可能完美呢？」