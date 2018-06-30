世界盃16強 另類數字呈現地理與文化

中央社 聖保羅29日專電 2018-06-30 14:00 用LINE傳送

俄羅斯世足賽。 美聯社 世界盃16強出爐，小組賽雖淘汰了像德國這樣的傳統球隊，歐洲仍有10個國家晉級，除證明了舊大陸在足球方面的優勢外，亦呈現了地理文化的不同面向。

以16強淘汰賽籤表來看，上半區球隊包括法國、葡萄牙、比利時、阿根廷、巴西、烏拉圭、墨西哥和日本，除了日本外，這些國家都屬拉丁語系（西班牙文、法文和葡萄牙文）。

下半區球隊包括西班牙、俄羅斯、克羅埃西亞、丹麥、瑞典、瑞士、英格蘭和哥倫比亞，除了哥倫比亞外，其他國家都位於歐洲大陸。

除了明顯的語系與地理位置因素外，如果以聯合國開發計劃署用以衡量各國社經發展程度的人類發展指數（HDI）來觀察，本屆世足 當由瑞士奪冠。

根據2016年的報告，本屆世界盃16強的HDI排行榜依序如下：瑞士、丹麥、瑞典、英國（英格蘭）、日本、法國、比利時、西班牙、葡萄牙、阿根廷、克羅埃西亞、俄羅斯、烏拉圭、墨西哥、巴西、哥倫比亞。

此外，這16個國家絕大多數位於北半球，只有阿根廷和烏拉圭位於南半球；哥倫比亞與巴西的領土跨南北半球。

如果算上英國（英格蘭），則16強其中8強均屬歐盟；巴西、阿根廷與烏拉圭為南方共同市場會員國。這意味著16強淘汰賽首日，將在南方共同市場和歐盟之間進行兩場決鬥：阿根廷對法國、烏拉圭對葡萄牙。

雖然巴西在16強的HDI排名倒數第二，美國中央情報局匯集的數據顯示，16強之中，巴西使用電腦或手機連線上網的人數排名第一。

報告顯示，2016年巴西有2.44億支手機，較巴西人口2.07億人還多，其中約1.29億人使用上網服務，相當於近60%的人口。

如果按人口比例，上網的巴西人比墨西哥人多，但如果以此為獲勝標準，巴西可能在4強賽就被淘汰，因為日本和比利時使用上網服務的人口比例分別達92%和86.5%。在這樣的標準下，丹麥將贏得本屆世界盃，因為97%的丹麥人都使用上網服務。