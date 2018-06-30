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貧民區男孩自製球衣引關注 庫蒂尼奧暖心送正版

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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攝影師伊坦（Bruno Itan）拍下的這張照片，獲得庫蒂尼奧關注，為這名男孩送...
攝影師伊坦（Bruno Itan）拍下的這張照片，獲得庫蒂尼奧關注，為這名男孩送上正版球衣和多項球具。圖／擷自Bruno Itan Instagram
一位住在巴西里約貧民區的男孩，身上的黃色背心由綠色筆跡寫下「11」和「Coutinho」，專注地透過大螢幕看巴西出賽，這一幕讓巴西球星庫蒂尼奧（Coutinho）留下了印象，他為男孩送上一件正版球衣和多項球具，在世界盃熱戰之際，場外也有暖心之舉。

故事緣起於攝影師伊坦（Bruno Itan）在世界盃期間所發布的照片集，他拍下巴西各處正為世界盃瘋狂的人們，他們穿著巴西球衣，為國家隊打氣喝采，唯獨一張照片中的男孩，以黃色背心、綠色手寫字體完成自製球衣，留言寫著：「在貧民區，我們一起為巴西隊加油。」

這張照片共獲近7000個「like」，在網友的關心之下，伊坦透露更多關於這位男孩的故事，12歲的華勒斯（Wallace Rocha）目前住在里約貧民區，最喜歡的球員是庫蒂尼奧，當時正在觀看巴西與哥斯大黎加之戰。

伊坦透過Instagram表示，他有個瘋狂的想法需要網友的幫助，「我想讓庫蒂尼奧看到，他為這名貧民區男孩帶來的啟發，希望他能鼓勵華勒斯，甚至是給他一件簽名球衣，我想他會很開心。」他希望網友幫忙標記庫蒂尼奧，讓他能注意到這位男孩。

這則留言獲得逾2萬次「like」，而庫蒂尼奧也真的注意到了，他在當天就聯繫上伊坦，不僅為華勒斯送上正版球衣、球具，也親自透過電話鼓勵男孩。

伊坦拍下兩人通話影片，他寫著：「就在同一天，從地球的另一端，庫蒂尼奧送來一件正版球衣，還有後背包、運動鞋、足球鞋，以及其他禮物，那會讓華勒斯在周六的練球表現更好，我無法形容華勒斯的眼神有多麼閃耀。」

庫蒂尼奧。 美聯社
庫蒂尼奧。 美聯社

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