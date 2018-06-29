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世足還沒踢完 神準預測三賽事的日本章魚竟被煮了

聯合新聞網 綜合報導
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日本北海道一名漁夫捕捉到一隻章魚「拉比歐」，神準預測了日本隊三場比賽的結果，不過...
日本北海道一名漁夫捕捉到一隻章魚「拉比歐」，神準預測了日本隊三場比賽的結果，不過拉比歐逃不過被煮熟的命運，而漁夫也補到一隻「拉比歐二世」來取代牠。圖擷自朝日新聞

自2010年世界盃足球賽章魚保羅神準預測後，大家一直在找尋保羅的接班人，而日本北海道的一個漁村小平町有一名漁夫捕捉到一隻章魚「拉比歐」，神準預測了日本隊三場比賽的勝利、平手和輸球，掀起全日本的話題，只是就在昨天預測完日本輸球後，拉比歐逃不過被煮熟的命運，而漁夫也已捕到一隻新的章魚來取代牠。

根據《朝日新聞》報導，北海道一位51歲漁夫阿部喜三男，捕捉到一隻章魚，從19日開始讓章魚拉比歐預測日本隊的勝負。而比章魚保羅更準確的是，拉比歐是在圓形游泳池中預測，游泳池分成日本、對手國、平手三等份，看拉比歐最後停在哪一區的貝殼上。

先前牠成功預測日本會踢贏哥倫比亞、跟塞內加爾踢成和局，讓日本球迷大為讚嘆，然而後來拉比歐預測日本會輸給波蘭，讓許多日本球迷心情很複雜，不過經過昨晚的比賽，球迷不得不相信拉比歐的準確度，畢竟3場全命中的機率僅有27分之1。

雖然日本昨晚敗給波蘭，但靠著黃牌數較少、順利晉級16強，不過拉比歐的命運就不像章魚保羅能在水族館終老，牠仍逃不過被煮來吃的命運，讓日本球迷大吃一驚。阿部表示，全部猜中，日本隊能挺進16強真的很開心，接下來他將用新捕捉到的章魚「拉比歐二世」來預測賽事，他指出「希望拉比歐二世可以準確預測，希望日本拿下冠軍！」

世足章魚哥

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