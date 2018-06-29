德國世足淘汰球衣半價出清 品牌大戰延燒16強

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-29 12:52 用LINE傳送

冕軍德國未能取得16強資格，成為小組賽最大的話題，運動品牌adidas也隨即宣布將該國的球衣打折販售。 歐新社

俄羅斯世足 賽在今天凌晨結束小組賽賽程後，16強名單全數抵定，其中衛冕軍德國 未能取得16強資格，成為小組賽最大的話題；而德國運動品牌adidas也隨即宣布將該國的球衣打折販售，不過在接下來的16強賽階段，該品牌仍有8支球隊力拚晉級。

今年世足賽32支參賽球隊的球衣分別由8家不同廠商所提供，其中又以德國品牌adidas贊助12隊與美國品牌NIKE贊助10隊為最大宗，另外還包括德國品牌PUMA、美國品牌New Balance、英國品牌Umbro、丹麥品牌Hummel、義大利品牌errea和德國品牌uhlsport。

不過在經過小組賽淘汰16支球隊後，目前adidas擁有阿根廷、比利時、哥倫比亞、日本、墨西哥、俄羅斯、西班牙和瑞典等8隊晉級到16強，NIKE則有巴西 、克羅埃西亞 、英格蘭、法國、葡萄牙等5隊晉級，PUMA則為瑞士與烏拉圭，以及Hummel的丹麥晉級到16強賽。

其中源自德國的adidas，在衛冕軍德國於小組賽止步後，也開始在各國官網打折販售該隊球衣與相關商品，其中一名adidas品牌發言人在接受法新社訪問時就透露，對於德國隊在小組賽的表現確實感到失望，「當然，我們肯定是相當失望的，不過那是球場上的事情，我們只是贊助商，不管是好與壞我們都要與他們同在，過去我們已經一同拿下四座世足賽冠軍與三座歐國盃冠軍。」