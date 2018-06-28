球迷太嗨橋上狂跳 日本大阪市貼警語

中央社 東京28日綜合外電報導 2018-06-28 20:49 用LINE傳送

日本讀賣新聞報導，日本職棒阪神虎隊過去只要拿下冠軍，不少球迷會從戎橋上跳進道頓堀川慶祝，但這次大阪市政府是首次針對在橋上跳躍造成橋面搖晃貼上警語。圖／取自推特

「請不要跳」，這個用日文、英文、中文及韓文4國語言書寫的警告標語，在今天晚間世足賽日本隊出賽波蘭隊前，被貼在橫跨大阪市道頓堀川的戎橋上。

日本讀賣新聞報導，日本職棒阪神虎隊過去只要拿下冠軍，不少球迷會從戎橋上跳進道頓堀川慶祝，但這次大阪市政府是首次針對在橋上跳躍造成橋面搖晃貼上警語。

根據大阪市政府及相關目擊者表示，世足賽日本隊出戰塞內加爾隊，比賽結束是日本時間25日凌晨，很多年輕球迷聚集在戎橋上；比賽中只要日本隊得分時，球迷就在橋上狂跳，造成戎橋搖晃，許多女性邊叫邊說好可怕。

大阪市建設局指出，戎橋在2008年改建後，是用長約26公尺、寬約11到18公尺的鋼鐵建成，橋梁耐重約190噸，就算有500人在上面狂跳也不致於讓橋面崩塌，但市政府表示，跳躍造成的搖晃可能讓來往行人跌倒，所以除了禁止跳水外，也在橋的欄杆上張貼警語，呼籲球迷不要跳躍。

除了太嗨的球迷外，也有不少球迷到神社為日本代表隊球員祈福。

日本放送協會（NHK）報導，位於愛知縣日進市的白山宮本殿足王社，供奉的是保護腰跟腳的「足名椎神」，在世界盃舉行期間，許多民眾到此處參拜，希望保祐日本代表隊能獲勝。

神社也懸掛著「日本足球代表隊，必勝」的大型繪馬，吸引民眾拍照。

白山宮的宮司（最高級神官）加藤知史說，大約從上個月開始，來參拜的民眾愈來愈多，甚至到上週時，人數比平常多了10倍左右；希望透過球迷們的祈願，日本代表隊的球員們都能不受傷，發揮平常的實力。