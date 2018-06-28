瘋世足追16強 任天堂Switch送給你

聯合新聞網 台北訊 2018-06-28 18:08 用LINE傳送

即日起只要參加「udn世足大挑戰」活動，就有機會把任天堂Switch主機帶回家！ 圖／udn 提供 2018俄羅斯世界盃足球賽即將進入複賽階段，開始追16強賽事之前，哪些精彩看點你一定要知道呢？即日起只要參加 「udn 世足大挑戰」活動，就有完整世足精彩賽事看點隨你看，還有機會把任天堂 Switch主機帶回家！

本屆世足賽開賽初期爆冷不斷！眾多球迷看好衛冕的德國隊，先前意外以0:1 輸給墨西哥，昨天（6/27）又以0:2大爆冷門輸給韓國，讓許多網友驚呼連連；首次打進會內賽的冰島，更在場上逼和阿根廷。同時，知名球星「C羅」與「梅西」之間的頂尖對決，同樣受到大眾高度關注，這也可能是兩位球星生涯最後一次的世界盃。還有更多關於世足熱門話題與知識，都在「udn 世足大挑戰」，帶你快速進入賽事狀況，不再傻傻當「一日球迷」！

即日起至7/15止，前往下載「udn News APP」，才可參加「udn 世足大挑戰」活動。進入活動頁後，點選「開始GO」，回答問題並留下資料，就有機會抽中「任天堂 Switch 遊戲組合」，天天再送「LINE Points 25 點」給幸運球迷！讓 udn 陪你一起瘋世足，再把好禮帶回家！

立即下載 udn News APP→https://goo.gl/PGjnLN