墨西哥球迷包圍南韓大使館 大喊「你是我兄弟」

墨西哥 昨晚以0:3敗給瑞典,看似本屆世界盃之路岌岌可危,但靠著南韓以2:0爆冷擊敗德國 ,反倒順利取得16強門票,熱情的墨西哥球迷包圍墨西哥市的南韓大使館,高喊「你是我兄弟」。

墨西哥輸給瑞典後,德國只要贏球就能靠淨勝球差晉級,不過南韓在傷停補時連進2球,反倒讓雙方攜手同遭淘汰,上百名墨西哥足球迷在南韓大使館外跳舞、歡呼,就為了慶祝南韓讓他們能夠前進16強。

南韓大使館官員表示:「今天,墨西哥人跟韓國 人之間沒有區別。」許多為南韓大使館工作的墨西哥人也留下開心的眼淚。

一名南韓外交官員還被墨西哥球迷扛上肩膀,接受歡呼,墨西哥球迷大喊著:「南韓,好兄弟,你現在是墨西哥人。」慶祝的人潮蔓延到各處,部分路上的亞裔觀光客也受到同樣禮遇。

一位墨西哥球迷表示:「這或許不是晉級的最好方式,但我們晉級了,對此非常感激。」

