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墨西哥球迷包圍南韓大使館 大喊「你是我兄弟」

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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靠著南韓擊敗德國，墨西哥得以晉級16強，熱情的墨西哥球迷包圍墨西哥市的南韓大使館...
靠著南韓擊敗德國，墨西哥得以晉級16強，熱情的墨西哥球迷包圍墨西哥市的南韓大使館，高喊「你是我兄弟」。 美聯社

墨西哥昨晚以0：3敗給瑞典，看似本屆世界盃之路岌岌可危，但靠著南韓以2：0爆冷擊敗德國，反倒順利取得16強門票，熱情的墨西哥球迷包圍墨西哥市的南韓大使館，高喊「你是我兄弟」。

墨西哥輸給瑞典後，德國只要贏球就能靠淨勝球差晉級，不過南韓在傷停補時連進2球，反倒讓雙方攜手同遭淘汰，上百名墨西哥足球迷在南韓大使館外跳舞、歡呼，就為了慶祝南韓讓他們能夠前進16強。

南韓大使館官員表示：「今天，墨西哥人跟韓國人之間沒有區別。」許多為南韓大使館工作的墨西哥人也留下開心的眼淚。

一名南韓外交官員還被墨西哥球迷扛上肩膀，接受歡呼，墨西哥球迷大喊著：「南韓，好兄弟，你現在是墨西哥人。」慶祝的人潮蔓延到各處，部分路上的亞裔觀光客也受到同樣禮遇。

一位墨西哥球迷表示：「這或許不是晉級的最好方式，但我們晉級了，對此非常感激。」

墨西哥人舉起南韓人歡呼影片

墨西哥德國韓國

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