世足轉播權利金高 各國球迷多得自掏腰包

中央社 台北27日電 2018-06-27 18:59 用LINE傳送

世界盃足球賽是奧運之外，全球最熱門的電視運動轉播項目。 美聯社

世足 賽轉播權利金高，各國對足球喜好程度不一，歐美電視媒體得花天價競標，亞洲各國也以無線電視聯播或民營頻道繳付權利金等方式播送。還有國家透過企業集資，讓全民能免費看球賽轉播。

世界盃足球賽是奧運之外，全球最熱門的電視運動轉播項目。國際足球總會（FIFA ）依國家人口、足球實力與民眾參與等，決定轉播世足賽的權利金。今年俄羅斯 世足的轉播費再創新高，各國電視媒體多以聯合轉播或公共媒體出面轉播等方式播出。

美國

有線體育頻道FOX Sports取得獨家英語轉播權，NBCUniversal旗下西語頻道Telemundo獲得西班牙語轉播權。另外，推特（Twitter）支付FOX Sports數百萬美元，取得社群媒體播放進球精華畫面的權利。

FOX於2011年同意支付逾4億美元，取得美國地區2018及2022年世足賽英語轉播權，FOX接著取得2026年轉播權。FOX從ESPN手中搶走世足，終結ESPN壟斷超過10年的局面。Telemundo則於2011年，以約6億美元拿下兩屆世足賽西語轉播權。

FOX Sports與Telemundo合計支付約10億美元權利金，創歷史新高，是ESPN與西語頻道Univision為2010及2014年世足賽轉播權支付4.25億美元的兩倍多。

英國

英國廣播公司（BBC）及英國獨立電視台（ITV）轉播。兩家電視台從1966年開始共同轉播世界盃。

BBC和ITV一次購買2018年及2022年兩屆世足賽轉播權，雖然未透露轉播權利金，但據知2010年與2014年的轉播權利金為2億2000萬英鎊（約新台幣88億元）。

BBC因為沒有商業廣告，經費來自嚴格的電視執照（TV Licence）制度，不只是觀看電視節目，民眾利用手機、iPad等各種行動裝置觀看球賽直播，都需要購買電視執照，若無許可仍觀看節目，可能會收到當局發出的警告信，還可能遭罰款。ITV同樣不是免費頻道，在電視及網路觀看球賽直播，均需要登入帳號密碼。

法國

法國電視一台集團Groupe TF1和付費頻道beINSports，共同擁有今年世界盃足球賽的轉播權。

法國電視一台最初為公共頻道，1987年私有化，主要由布依格集團（Bouygues）持有；beIN Sports的資金來自卡達。

本屆世足賽所有64場賽事，法國電視一台可轉播其中28場，法國電視一台選擇4強賽、冠軍賽等關鍵賽事，至於分組賽及16強、8強賽，僅挑選幾場。觀眾可免費收看，或上法國電視一台官網觀看直播。

法國球迷若想看每場比賽，就得成為beIN Sports付費會員。

德國

公共的德國第一電視台（ARD）和德國第二電視台（ZDF）輪播，民眾可透過無線、衛星、有線、數位機上盒、平板電腦或手機收看。轉播權利金為2億1800萬歐元（約台幣77億元），由兩家電視台承擔。

南韓

KBS、MBC及SBS等3家無線電視台聯播，旗下的有線體育台可重播，電視台以廣告收入彌補昂貴的權利金。

菲律賓

菲律賓對足球興趣較低，主要電視台ABS-CBN取得轉播權，旗下無線體育台ABS-CBN Sports and Action與有線頻道姐妹台Liga直播、轉播和重播賽事。

印尼

Transmedia集團旗下的兩大免費頻道Trans TV及Trans 7同步轉播，民眾無需付費收視。衛星及有線電視方面由K-Vision轉播，付費訂戶才看得到賽事，權利金由轉播媒體負擔。

泰國

12個泰國企業集資募得轉播權利金，官方的CHNNEL5可免費收看，有線電視卜蜂集團（CP）的True of You可免費收看。