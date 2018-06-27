關健中前往俄羅斯看世足賽 力挺法國奪冠

世界日報 記者黃少華／舊金山報導 2018-06-27 15:49 用LINE傳送

關健中現場觀摩世界杯賽事 對俄羅斯印象良好 堅信法國隊最終奪冠 黃少華

經過26日（周二）的小組賽，法國隊在0：0戰平丹麥隊後，以兩勝一平積七分獲C組第一，晉級世界杯足球賽16強。雖然在淘汰賽首戰面對的是擁有球王梅西的D組第二名阿根廷，日前從俄羅斯現場看完法國隊比賽回到舊金山的駐美中華總會館前任通事關健中仍然堅信，踢法華麗的法國隊能最終捧杯。

早在6月15日的第一輪小組賽，法國隊就在喀山競技場以2：1力克澳洲取得開門紅。身穿7號球衣的西班牙甲級聯賽馬德里競技隊當家球星格列茲曼在58分鐘罰進由自己創造的點球，幫助法國隊首先打破僵局。

在現場觀看這場比賽的關健中表示，格列茲曼是非常出色的球星，有良好的技術和意識，在僵局中能創造並把握住機會，起到核心作用。

喀山競技場能容納4萬多名觀眾，票價折合美元從100多至400多元不等，關健中夫婦購買的門票是210元一張，位於球場的第三層，位置比較靠近球場中圈，視野相當不錯。他介紹，從喀山機場到喀山競技場，有穿梭巴士連接，球場內部供應的飲料只要200盧布（折合美元3元）一杯，比起在美國看一場賽事的飲料便宜不少。

由於莫斯科盧日尼基球場和斯巴達球場的球票早早被訂購一空，關健中在莫斯科住了四晚，卻沒有能夠在莫斯科看上一場比賽。

關健中肯定俄羅斯在本屆賽事期間的安保工作，表示在俄羅斯的五天時間，沒有遇到或看到任何搶劫的情況，並不像外界所宣傳的那般不安全。加上前些年在聖彼得堡旅遊時的愉快經歷，他對俄羅斯的旅行評價總體上很不錯。這次前去觀戰，他們夫婦也早早按規定申請了球迷身分證，安全和通行都比較順利。