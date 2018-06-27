埃及遭絕殺球評猝死 教練：希望我們不是主因

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-27 13:01 用LINE傳送

埃及日前遭到沙烏地阿拉伯絕殺，該國球評發生在播報後猝死的不幸事件。 美聯社

俄羅斯世足 賽日前埃及 與沙烏地阿拉伯 之戰已無關晉級，但埃及在傷停補時階段遭到沙烏地阿拉伯絕殺，無緣拿下隊史在世足賽的首勝，卻傳來埃及球評在播報後猝死的不幸事件；今天有更進一步消息指出，該名球評猝死的原因可能與過勞和比賽太過刺激有關。

過去曾是埃及頂級聯賽俱樂部教練的穆罕默德（Abdel Rahim Mohamed）在25日轉播埃及與沙烏地阿拉伯之戰後，因為身體不適被送往醫院，隨即傳來猝死的不幸消息。

根據埃及媒體報導，埃及的糟糕表現以及補時階段遭到沙烏地阿拉伯絕殺，可能是造成穆罕默德受到太大刺激的關鍵；而當時負責同一場轉播的前埃及國家隊成員法齊（Ahmed Fawzi）指出，穆罕默德在轉播過程顯得疲憊與焦慮，而埃及的輸球更是對於他造成嚴重打擊。

比賽結束後，穆罕默德就因為心臟病發被送往醫療中心，隨後在兒子的陪同下前往當地一家醫院急救，不過經過半小時的搶救，仍傳來不幸離世的消息。

穆罕默德過去曾擔任埃及頂級聯賽的總教練，並且是尼羅河體育頻道的固定撰稿人，在埃及足壇中是相當具有代表性的人物，更被視為埃及足球界的首要之聲。

而埃及總教練庫珀（Hector Cuper）在得知此事後，也對於穆罕穆德的離世表示哀悼，並強調不希望埃及國家隊的表現是造成他的猝死的原因。