看到絕殺球太嗨 馬拉度納一度昏厥幸無礙

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-27 10:10 用LINE傳送

馬拉度納。 美聯社 阿根廷 足球名宿馬拉度納 （Diego Maradona）每場都到場邊支持自家小老弟，不過這次和奈及利亞的割喉戰實在太過驚險刺激，已經57歲的他看到阿根廷從領先、被追平再上演絕殺，一時情緒太過激動導致身體不適，所幸並無大礙。

前2場小組賽馬拉度納在場邊坐鎮就惹出不少風波，除了大喇喇在場內抽起雪茄外，還對亞洲球迷比出歧視意味的手勢，戲分絕對不比場上的球員來得少。

今天他還是坐在貴賓包廂，看到梅西（Lionel Messi）率先進球後，他興奮地在座位上手舞足蹈，沒想到之後一直沒等到第2球，還在下半場被奈及利亞用12碼罰球追平，馬拉度納一度被攝影機拍到打瞌睡。

還好關鍵的進球時刻馬拉度納沒有錯過，羅荷（Marcos Rojo）的致勝一擊讓他再度從椅子上站起來，和身邊的朋友相擁後，雙手同時比出中指且對外叫囂。

不過或許是樂極生悲，馬拉度納在幾分鐘後就被球迷拍到，在眾人的攙扶下離開包廂，進入球場內部接受緊急安置，球場醫療人員也趕到，前來幫助癱在椅子上的馬拉度納。

根據外媒報導，馬拉度納原本就沉迷古柯鹼，情緒波動也很大，醫療團隊稍後診斷出他因為太過興奮導致血壓飆高，心臟也出現雜音；部分人士指稱他被送往當地醫院，不過也有消息指出，馬拉度納在稍做休息後身體無恙，就搭乘私人飛機回莫斯科。