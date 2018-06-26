影／直播中男球迷想強吻 女記者鏡頭前痛罵獲好評

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-26 10:53 用LINE傳送

一位巴西女記者在俄羅斯播報世足賽時，一名男子闖入並試圖強吻她。圖擷自 CNN

一位巴西女記者在俄羅斯 報導世足 賽時，一名男子趁她對著鏡頭說話時試圖親吻她的臉頰，女記者迅速躲開後，馬上停止報導，並指責對方的行為，她大聲表示：「請尊重女性好嗎？」。消息一出，新聞從業人員與大眾紛紛聲援。

根據《CNN》報導，巴西體育記者茱莉亞（Júlia Guimarães）週日（6月24日）在俄羅斯葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）報導世足賽時，一名男子試圖在鏡頭前偷吻她，她立刻指責對方：「再也別這樣做！」她向對方大聲喊道：「不要這樣做！我不允許你這樣，這是不禮貌的、 不對的」、「請尊重女性好嗎？」。

茱莉亞事後在推特上表示，她在巴西從來沒有遇過這種情況，但來到俄羅斯後，類似的性騷擾事件已經發生2次。她接受媒體訪問時說：「這太可怕了，我覺得無助與脆弱」，她認為那些騷擾女性的人很可悲，竟然以為自己有權利騷擾別人。

茱莉亞補充說，她在莫斯科舉行的開幕儀式中也曾被騷擾，有人對她投以好色、騷擾的眼神，還有人則是對她曾唱具有騷擾意味的歌曲。

消息曝光後，新聞從業人員與紛紛聲援茱莉亞，體育記者保羅（Paolo Antunes）在推特上表示：「這傢伙是個混蛋，茱莉亞的反應很棒！」也有網友指出，茱莉亞很棒，她在大眾面前堅定地傳達了反性騷擾的訊息。

女記者在俄羅斯遭性騷擾的消息頻傳，這起事件發生的一周前，一位哥倫比亞女記者在俄羅斯薩蘭斯克市報導時，也遭男子抓胸並親吻她的臉。