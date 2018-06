世足對戰化敵為友 球員禱告照流傳

羅馬路•盧卡古(右)代表比利時出戰世界盃足球賽。(Photo by Erik Drost on Flicker under Creative Commons license) 球場上較勁,但賽後則靠上帝使大家同心合意。今年俄羅斯世界盃足球賽代表比利時隊的羅馬路•盧卡古在與巴拿馬比賽擊敗對方後,與敵對隊友菲德爾•埃斯科瓦爾事後在球場上一同跪地禱告,畫面令人動容,這張照片也在網路上流傳。

據《基督徒郵報》報導,目前效力英國曼聯球隊的盧卡古本身是天主教徒,而埃斯科瓦爾賽則是基督徒。在分組比賽後,比利時雖然以3比0擊敗巴拿馬,但2人卻被發現一起跪在球場上禱告,與過去球員會各自禱告或與同隊友禱告的畫面相當不同。

因此,畫面事後也在社群網站上流傳。根據推特用戶奧斯卡表示,「盧卡古與埃斯科瓦爾跪下禱告對許多人來說就是美麗的時刻。2個球員代表不同信仰與比賽結果,但他們卻願意甘心這樣做。」

據《福音焦點》報導,由於畫面難得一見,因此,許多媒體與臉書及推特用戶紛紛寫道這是「今日最佳畫面」。不過,這並不是盧卡古第一次在賽後跪地禱告,他曾在自己的Instagram上傳許多張同樣跪地在球場禱告的照片。他自己也表示,會每天讀聖經,他在接受英國每日電訊報採訪時他則表示,家人比上帝來要重要。

盧卡古在這場對抗巴拿馬比賽中連進2球,他過去經常分享自己的信仰以及在Instagram上分享對上帝的愛。盧卡古在接受媒體訪問時也曾提及自己悲慘的童年經過。他表示,「我的母親會在牛奶中加水,因為沒有足夠的錢足夠一個禮拜的份。」

