超級英雄降臨 塞內加爾主帥神似「黑豹」

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-25 12:45 用LINE傳送

塞內加爾教練西塞(左)。 美聯社 俄羅斯世足賽唯一黑人教頭，塞內加爾主帥西塞（Aliou Cisse）率隊睽違16年重返世界盃殿堂，首戰對波蘭進球後，握拳手勢搭配握拳手勢電到不少女球迷，不少人也認為他神似漫威超級英雄「黑豹」，對於自己被貼上性感教頭標籤，西塞一笑置之。

42歲的西塞是本屆最年輕教頭，留著雷鬼頭的西塞成為教頭界的「小鮮肉」，不少人認為他神似「黑豹」，也有一票台灣球迷覺得他像出現在《復仇者聯盟》電影中的「海姆達爾」。

對於自己受到關注，西塞有些不解，日本賽後記者會上笑說，「我不太清楚，你可能要問女士們。我不認為我是性感象徵，在塞內加爾數以百萬的西塞，感謝大家的愛戴。」

雖然最「幼齒」，西塞對非洲足壇有夢想，日前接受訪問就曾表示，訝異32隊中僅他一人非洲教頭，期待非洲有朝一日也能奪下大力神盃，「我的膚色並不重要。我相信足球是風靡全球的運動，膚色在比賽中僅占有小部分。」

塞內加爾足協主席蒂亞姆（Abdoulaye Thiam）肯定西塞，「他有很強的戰術和技巧能力，這才是他真正想談的。」