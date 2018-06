超級英雄降臨 塞內加爾主帥神似「黑豹」

塞內加爾教練西塞(左)。 美聯社 俄羅斯世足賽唯一黑人教頭,塞內加爾主帥西塞(Aliou Cisse)率隊睽違16年重返世界盃殿堂,首戰對波蘭進球後,握拳手勢搭配握拳手勢電到不少女球迷,不少人也認為他神似漫威超級英雄「黑豹」,對於自己被貼上性感教頭標籤,西塞一笑置之。

42歲的西塞是本屆最年輕教頭,留著雷鬼頭的西塞成為教頭界的「小鮮肉」,不少人認為他神似「黑豹」,也有一票台灣球迷覺得他像出現在《復仇者聯盟》電影中的「海姆達爾」。

對於自己受到關注,西塞有些不解,日本賽後記者會上笑說,「我不太清楚,你可能要問女士們。我不認為我是性感象徵,在塞內加爾數以百萬的西塞,感謝大家的愛戴。」

雖然最「幼齒」,西塞對非洲足壇有夢想,日前接受訪問就曾表示,訝異32隊中僅他一人非洲教頭,期待非洲有朝一日也能奪下大力神盃,「我的膚色並不重要。我相信足球是風靡全球的運動,膚色在比賽中僅占有小部分。」

塞內加爾足協主席蒂亞姆(Abdoulaye Thiam)肯定西塞,「他有很強的戰術和技巧能力,這才是他真正想談的。」

Senegal coach Aliou Cissé, your life as a meme has just begun. pic.twitter.com/WoeDQjEeQe