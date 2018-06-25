日本塞內加爾場外競爭 撿垃圾也戰成平手

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-25 11:42 用LINE傳送

日本球迷撿垃圾。 美聯社 日本與塞內加爾在世界盃小組賽以2：2戰成平手，兩隊球迷也在展現美德的比拚上握手言和，賽後可以看到身穿日本藍、塞內加爾綠球衣的球迷，穿梭在觀眾席中，撿起地上的垃圾。

日本對哥倫比亞賽後，球迷就曾展現清潔功夫，獲得外國媒體好評，稱其為「最棒的球迷」，另一地塞內加爾對波蘭拿下勝利後，塞國球迷也把垃圾集中，方便工作人員清理，被世足官方推特讚揚「這就是水準」。

兩支擁有最愛乾淨球迷的球隊碰頭，賽後工作人員相當輕鬆，日本球迷照慣例將應援用的藍色塑膠袋當作垃圾袋，開始收集垃圾，日本球迷森田亘表示：「我們揮舞著藍色塑膠袋來為球隊加油，也希望能充分運用這些塑膠袋，透過這場比賽，向全世界展現我們的文化。」

塞內加爾球迷也在場邊收拾著垃圾，其中一位球迷恩都阿伊（Gora Ndoye ）表示：「我們必須這麼做，我們要告訴世界我們做得很好，我們不希望來這裡留下垃圾，每一場比賽結束後都會把垃圾帶走，告訴世界我們是好人，留下好名聲。」

日本後衛吉田麻也稱讚自家球迷展現出來的好習慣，「球迷的表現讓我們印象深刻，他們從日本大老遠來到俄羅斯，所作所為受到媒體及全世界的讚揚，我們以他們為傲。」