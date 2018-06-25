罵裁判犯國際罪 塞爾維亞教頭恐被禁賽

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-25 09:47 用LINE傳送

塞爾維亞教頭。 路透 塞爾維亞對瑞士輸球後，向FIFA申訴德籍裁判布里希（Felix Brych）判決不公，不過教頭克拉史塔切克（Mladen Krstajic）因為罵裁判犯「國際罪行」，可能遭到禁賽，FIFA表示已對此展開調查。

塞爾維亞對瑞士一戰充滿政治色彩，瑞士雙雄賈卡（Granit Xhaka）和沙基里（Xherdan Shaqiri）在對塞爾維亞進球後，都比出象徵阿爾巴尼亞國旗的雙頭鷹手勢，不僅惹毛塞爾維亞足協，稱其為「可恥的挑釁行為」，經FIFA調查後還可能遭到禁賽處罰。

然而塞爾維亞也有狀況，教頭克拉史塔切克賽後批評裁判，「我們被搶了，我不會給裁判黃牌或紅牌，我會把他送到海牙法庭，讓他接受審判。」

海牙法庭是聯合國設立的司法機關，主管國家政府間的民事、刑事審判，這項言論挑動FIFA的政治敏感神經，證實已經對此言論展開調查。

克拉史塔切克氣憤的原因在於，下半場自家前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）在禁區內遭兩名瑞士球員擒抱，然而裁判布里希不予理會，VAR也沒有異議，錯失12碼罰球機會，讓他十分不滿。

FIFA目前也對阿根廷、克羅埃西亞、塞爾維亞的足球協會展開調查，原因是球迷有不受規範的舉動，波蘭已經為此遭罰1萬瑞士法郎（約新台幣30萬元）。