阿根廷內鬨不斷 馬拉度納向後輩喊話「止血」

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-24 11:07 用LINE傳送

馬拉度納向後輩喊話。 美聯社 上屆亞軍阿根廷 小組賽至今一勝未得，慘敗給克羅埃西亞後更爆出球員與教頭森保利（Jorge Sampaoli ）有嫌隙，傳奇球星馬拉度納 （Diego Maradona）不忍見自家球員內鬨，希望爭取進到阿根廷訓練基地機會，向後輩信心喊話。

首戰被冰島逼和，阿根廷次役又遭「格子軍團」0：3痛宰徹底擊潰，賽後球隊爭議不斷，7名球員包括梅西（Lionel Messi）、阿奎羅（Sergio Aguero）在內都傳出退出國家隊消息，馬拉度納不願此情況發生。

慘敗給克羅埃西亞該役賽後落淚，馬拉度納說，「我一生都為阿根廷國家隊戰袍而戰，傳奇西蒙尼（Diego Simeone）、雷東多（Fernando Carlos Redondo）、雷基利（Oscar Ruggeri）、卡尼吉亞（Claudio Caniggia）等人也都一樣。」

對奈及利亞非贏不可，馬拉度納希望背水一戰賽前能與球員面對面對談，「我希望能夠和他們見面，讓他們了解到穿這件國家隊戰袍的意義。」

兩屆冠軍先前就曾為踢罰不進的梅西說話，「我也曾經連5次踢罰不進，但我還是馬拉度納。他已經盡其所能幫助球隊，這孩子已經盡到自己的責任。他場上的感覺我感同身受。」

D組克羅埃西亞提前晉級16強後，阿根廷、冰島、奈及利亞3搶1。小組賽同積分將依序比較得失球、整體進球數與同分球隊對戰關係，阿根廷想晉級唯有大勝奈及利亞一途。