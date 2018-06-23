俄羅斯航空飛機起火 世足秘魯球迷驚魂

聯合報 記者曾思儒╱即時報導 2018-06-23 19:34 用LINE傳送

載有至少70名秘魯球迷的飛機在空中冒煙，所幸並沒傷亡傳出。 截圖自推特

世足賽熱鬧開踢，「空中」世界卻不太平靜，先前是沙烏地阿拉伯隊移動時飛機起火，現在又傳出載有至少70名秘魯球迷的飛機在空中冒煙，所幸並沒傷亡傳出。

發生意外的航空公司是俄羅斯的烏塔航空，航班以國內航線為主，也有小部分國際航線，起火飛機當地時間周五下午從葉卡捷琳堡起飛，目的地是俄羅斯首都莫斯科，在空中卻突然冒出濃煙，傳出的影片中可看出驚慌的乘客以及被煙霧侵入的機艙。

此架飛機上有至少70位的秘魯球迷，意外發生後，飛機迫降在西伯利亞大城西伯利亞。根據報導，飛機落地時曾發出一聲巨響，後續報導則指出，飛機其中一組渦輪在落地前起火。

在此之前，沙烏地阿拉伯則是從聖彼得堡飛往頓河畔羅斯托夫的飛機傳出引擎起火意外，儘管全員最後順利落地，球員仍飽受驚魂。