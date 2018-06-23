踢世界盃家裡沒人 瑞典前鋒開放自宅抽獎

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-23 08:28 用LINE傳送

世界盃期間遠赴俄羅斯征戰，各國球星們的住宅暫時少了主人，瑞典前鋒貝治（Marcus Berg）因此有了奇想，在Facebook上舉辦贈獎活動，提供幸運中獎的球迷入住他的住家享受觀戰派對，順便幫他照顧家中的花花草草。

31歲貝治首度征戰世界盃，家人當然不願錯過，老婆和小孩都隨他一起遠征俄羅斯，位於瑞典哥德堡的自宅公寓因此空出，而貝治決定開放自己的家，透過Facebook舉辦贈獎活動，招待幸運球迷入住，最終由28歲的賈斯柏（Jesper Bergkvist）勝出。

賈斯柏透露參加這項活動的緣由，「一個朋友標記了我，我覺得這是個滿有趣的機會，也很想中獎，所以填了申請單，說明我為什麼想要入住他的家，而接下來就是歷史了。」

賈斯柏與10名友人在周一瑞典與南韓之戰入住，貝治在冰箱上貼了一張字條，寫下三項任務：照顧我家中的植栽、享受這座城市、為瑞典隊加油。賈斯柏笑說，「我們完成了所有任務，貝治一定會很滿意。」除了免費體驗球星的家，貝治還送上一趟哥德堡之旅，提供自己喜歡的餐廳清單，並為這位球迷的餐費埋單。

「這一切都很酷，能夠住進這裡就像魔法一般，很難用言語形容。」至於房子主人在場上的表現如何？賈斯柏倒是不因收了好處就放寬標準，他說：「不差，但也不好，贏球是最重要的，但有好幾次空檔他都應該進球，我們應該贏更多的才對。」