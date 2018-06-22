瑞典記者送德國回家機票 凱迪拉幽默回應

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-22 11:38 用LINE傳送

瑞典記者送上假機票給德國球員，諷刺他們要提早出局，凱迪拉（右）幽默回應。圖／取自SportExpressen推特

衛冕軍德國 在世足 賽首戰爆冷輸給墨西哥，下一戰將在24日對上瑞典 ，如果再輸球，很可能在小組賽出局，瑞典記者在訪問德國球員凱迪拉（Sami Khedira）時故意送上假機票，暗示德國將提前打包，凱迪拉大度回應：「我們要到7月16日才需要。」

前兩屆世足衛冕軍都在小組賽提前出局，德國在首戰輸球後，在F組積分落後給已拿下3分的墨西哥及瑞典，瑞典記者霍伯格（Ludvig Holmberg）特地手工製作一張放大版假機票，要給德國回家時使用。

凱迪拉的回應讓這件事變得輕鬆與幽默，他向記者表示：「謝謝你，但我們還用不到，我們認為我們能夠贏下這場比賽。」霍伯格還不死心的追問：「也許賽後會需要？」凱迪拉說：「我認為我們要到7月16日才會用到。」而世界盃冠軍賽日期是當地時間7月15日。

凱迪拉對於球隊贏得下一場比賽當有信心的表示：「我們知道這很困難，但我們知道自己是一支強大的球隊，也分析了瑞典隊的比賽，我們相信能夠贏過他們。」

德國首戰後防線大開，凱迪拉多次未回到防守位置受到外界批評，更有人呼籲要將他從先發陣容中移出，凱迪拉表示：「我完全沒有意見，我知道自己確實踢得不好，下一戰我們要踢得更聰明，也必須更團結。」