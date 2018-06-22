鮮肉球員懶人包！ 一次鎖定世足10國10帥的IG帳號
聯合新聞網 綜合報導
許多人瘋世足，除了關心賽事，更關心的就是小鮮肉球員了。論壇《嘰咕Park》整理出世足滿滿大帥哥的懶人包，球迷直呼「懶人包太方便了，有型男立刻收藏」。
每次世足賽，吸引廣大女性粉絲的不光是賽事，還有滿滿的鮮肉球星。論壇《嘰咕Park》貼心整理了帥哥懶人包，貼出十國鮮肉帥哥，還貼心附上球員Instagram連結，寫下「實力與外表同時擁有，能不迷嗎？」，球迷直喊「快收藏」。
1.哥倫比亞魅力小鮮肉
哈梅斯羅德里奎茲(J羅) James Rodríguez
位置：前腰、邊鋒
2.法國浪漫型男
安托萬格里兹曼 Antoine Griezmann
位置：邊鋒、影子前鋒
3.巴西奔放型男
菲利普庫迪尼奧 Philippe Coutinho
位置：前腰、邊鋒
4.西班牙多情唐璜
馬爾科阿辛斯奧 Marco Asensio
位置：進攻中場、翼鋒
5.阿根廷小可愛
保羅迪巴拉 Paulo Dybala
位置：前鋒、輔鋒、前腰
6.德國柔情坦克
馬爾科羅伊斯 Marco Reus
位置：前腰、邊鋒
7.英格蘭Gentleman
哈里凱恩 Harry Kane
位置：前鋒
8.比利時濃情巧克力
伊登阿札爾 Eden Hazard
位置：前腰、邊鋒
9.冰島狂野大叔
阿隆古納爾森 Aron Gunnarsson
位置：右後衛
10.韓國歐吧
孫興慜 게시물
位置：前鋒