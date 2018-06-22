鮮肉球員懶人包！ 一次鎖定世足10國10帥的IG帳號

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-22 11:55 用LINE傳送

滿滿的世足帥哥懶人包。圖／取自 《嘰咕Park》

許多人瘋世足 ，除了關心賽事，更關心的就是小鮮肉球員了。論壇《嘰咕Park》整理出世足滿滿大帥哥的懶人包，球迷直呼「懶人包太方便了，有型男立刻收藏」。

每次世足賽，吸引廣大女性粉絲的不光是賽事，還有滿滿的鮮肉球星。論壇《嘰咕Park》貼心整理了帥哥懶人包，貼出十國鮮肉帥哥，還貼心附上球員Instagram連結，寫下「實力與外表同時擁有，能不迷嗎？」，球迷直喊「快收藏」。

1.哥倫比亞魅力小鮮肉

哈梅斯羅德里奎茲(J羅) James Rodríguez

位置：前腰、邊鋒

哥倫比亞魅力小鮮肉 哈梅斯羅德里奎茲 (J羅) James Rodríguez。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

2.法國 浪漫型男

安托萬格里兹曼 Antoine Griezmann

位置：邊鋒、影子前鋒

法國浪漫型男 安托萬格里兹曼 Antoine Griezmann 。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

Feliz cumpleaños Atleti 😀🎂🤙 Antoine Griezmann（@antogriezmann）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 26 日 下午 2:55 張貼

3.巴西 奔放型男

菲利普庫迪尼奧 Philippe Coutinho

位置：前腰、邊鋒

巴西奔放型男 菲利普庫迪尼奧 Philippe Coutinho。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

🇧🇷🙏🏽⚽️ Philippe Coutinho（@phil.coutinho）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 30 日 下午 3:30 張貼

🔵🔴 Philippe Coutinho（@phil.coutinho）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 5 日 上午 11:30 張貼

4.西班牙多情唐璜

馬爾科阿辛斯奧 Marco Asensio

位置：進攻中場、翼鋒

西班牙多情唐璜 馬爾科阿辛斯奧 Marco Asensio。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

😄🇪🇸#MA20 Marco Asensio（@marcoasensio10）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 9 日 上午 5:47 張貼

5.阿根廷 小可愛

保羅迪巴拉 Paulo Dybala

位置：前鋒、輔鋒、前腰

阿根廷小可愛 保羅迪巴拉 Paulo Dybala。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

6.德國 柔情坦克

馬爾科羅伊斯 Marco Reus

位置：前腰、邊鋒

德國柔情坦克 馬爾科羅伊斯 Marco Reus。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

Focus! ⚽️👀 Marco Reus（@marcinho11）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 20 日 上午 6:13 張貼

Let’s go! 🛫🇷🇺⚽️ Marco Reus（@marcinho11）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 12 日 上午 3:46 張貼

7.英格蘭Gentleman

哈里凱恩 Harry Kane

位置：前鋒

英格蘭Gentleman 哈里凱恩 Harry Kane。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

8.比利時濃情巧克力

伊登阿札爾 Eden Hazard

位置：前腰、邊鋒

比利時濃情巧克力 伊登阿札爾 Eden Hazard。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

Meet the new @nikefootball mercurial 😍#bornmercurial Eden Hazard（@hazardeden_10）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 7 日 下午 12:48 張貼

9.冰島狂野大叔

阿隆古納爾森 Aron Gunnarsson

位置：右後衛

冰島狂野大叔 阿隆古納爾森 Aron Gunnarsson。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

🌨🌨🌨🏃 Aron Gunnarsson（@arongunnarsson）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 1 日 上午 8:00 張貼

10.韓國歐吧

孫興慜 게시물

位置：前鋒

韓國歐吧 孫興慜 게시물。圖／取自 《嘰咕Park》臉書

⚽️⚽️#COYS Son HeungMin(손흥민)🇰🇷（@hm_son7）分享的貼文 於 PDT 2016 年 9月 月 11 日 上午 2:44 張貼