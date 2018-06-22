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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

鮮肉球員懶人包！ 一次鎖定世足10國10帥的IG帳號

聯合新聞網 綜合報導
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滿滿的世足帥哥懶人包。圖／取自《嘰咕Park》
滿滿的世足帥哥懶人包。圖／取自《嘰咕Park》

許多人瘋世足，除了關心賽事，更關心的就是小鮮肉球員了。論壇《嘰咕Park》整理出世足滿滿大帥哥的懶人包，球迷直呼「懶人包太方便了，有型男立刻收藏」。

每次世足賽，吸引廣大女性粉絲的不光是賽事，還有滿滿的鮮肉球星。論壇《嘰咕Park》貼心整理了帥哥懶人包，貼出十國鮮肉帥哥，還貼心附上球員Instagram連結，寫下「實力與外表同時擁有，能不迷嗎？」，球迷直喊「快收藏」。

1.哥倫比亞魅力小鮮肉

哈梅斯羅德里奎茲(J羅) James Rodríguez

位置：前腰、邊鋒

哥倫比亞魅力小鮮肉 哈梅斯羅德里奎茲 (J羅) James Rodríguez。...
哥倫比亞魅力小鮮肉 哈梅斯羅德里奎茲 (J羅) James Rodríguez。圖／取自《嘰咕Park》臉書

Nos vamos llenos de ilusión y muchos sueños por cumplir. 🇨🇴

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Día de recuperación, Ahora pensar en lo que viene que va ser aún mejor. 👍🏼🙏🏻

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2.法國浪漫型男

安托萬格里兹曼 Antoine Griezmann 

位置：邊鋒、影子前鋒

法國浪漫型男 安托萬格里兹曼 Antoine Griezmann 。圖／取自《嘰...
法國浪漫型男 安托萬格里兹曼 Antoine Griezmann 。圖／取自《嘰咕Park》臉書

Feliz cumpleaños Atleti 😀🎂🤙

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Nice game, and nice time !! Thank you @njdevils ! See you soon 🤙#MyRook13 @nicohischier

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3.巴西奔放型男

菲利普庫迪尼奧 Philippe Coutinho 

位置：前腰、邊鋒

巴西奔放型男 菲利普庫迪尼奧 Philippe Coutinho。圖／取自《嘰咕...
巴西奔放型男 菲利普庫迪尼奧 Philippe Coutinho。圖／取自《嘰咕Park》臉書

🇧🇷🙏🏽⚽️

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🔵🔴

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4.西班牙多情唐璜

馬爾科阿辛斯奧 Marco Asensio 

位置：進攻中場、翼鋒

西班牙多情唐璜 馬爾科阿辛斯奧 Marco Asensio。圖／取自《嘰咕Par...
西班牙多情唐璜 馬爾科阿辛斯奧 Marco Asensio。圖／取自《嘰咕Park》臉書

😄🇪🇸#MA20

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Adaptándome a las costumbres locales… 😜 ¡Esto ya empieza! #TeDaAlas

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5.阿根廷小可愛

保羅迪巴拉 Paulo Dybala

位置：前鋒、輔鋒、前腰

阿根廷小可愛 保羅迪巴拉 Paulo Dybala。圖／取自《嘰咕Park》臉書
阿根廷小可愛 保羅迪巴拉 Paulo Dybala。圖／取自《嘰咕Park》臉書

6.德國柔情坦克

馬爾科羅伊斯 Marco Reus 

位置：前腰、邊鋒

德國柔情坦克 馬爾科羅伊斯 Marco Reus。圖／取自《嘰咕Park》臉書
德國柔情坦克 馬爾科羅伊斯 Marco Reus。圖／取自《嘰咕Park》臉書

Focus! ⚽️👀

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Let’s go! 🛫🇷🇺⚽️

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7.英格蘭Gentleman

哈里凱恩 Harry Kane 

位置：前鋒

英格蘭Gentleman 哈里凱恩 Harry Kane。圖／取自《嘰咕Park...
英格蘭Gentleman 哈里凱恩 Harry Kane。圖／取自《嘰咕Park》臉書

Ready to go! 👀👔 Russia here we come. 🦁🦁🦁 #WorldCup #ThreeLions

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8.比利時濃情巧克力

伊登阿札爾 Eden Hazard 

位置：前腰、邊鋒

比利時濃情巧克力 伊登阿札爾 Eden Hazard。圖／取自《嘰咕Park》臉...
比利時濃情巧克力 伊登阿札爾 Eden Hazard。圖／取自《嘰咕Park》臉書

Meet the new @nikefootball mercurial 😍#bornmercurial

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9.冰島狂野大叔

阿隆古納爾森 Aron Gunnarsson

位置：右後衛

冰島狂野大叔 阿隆古納爾森 Aron Gunnarsson。圖／取自《嘰咕Par...
冰島狂野大叔 阿隆古納爾森 Aron Gunnarsson。圖／取自《嘰咕Park》臉書

🌨🌨🌨🏃

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10.韓國歐吧

孫興慜 게시물 

位置：前鋒

韓國歐吧 孫興慜 게시물。圖／取自《嘰咕Park》臉書
韓國歐吧 孫興慜 게시물。圖／取自《嘰咕Park》臉書

⚽️⚽️#COYS

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🙏🏻#내가최고니까 #FirstNeverFollows#X16 #adidasfootball

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