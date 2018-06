伊朗翻跟斗發界外球全球首見 結果竟是爆笑收場

穆罕默迪用翻跟斗方式發界外球。 擷圖自SPORTbible推特。 世足賽來自亞洲的伊朗隊於今天凌晨以0:1敗給西班牙,雖贏得第一場比賽,但1勝1負的戰績,在這組晉級16強情勢仍不明朗。面對強敵西班牙只失一球,對伊朗算是一大突破,然而在這場比賽結束前,伊朗一名球員穆罕默迪(Milad Mohammadi)突然親吻足球,用翻跟斗的方式發界外球,這種全球首見的發界外球方式,令轉播單位都大笑不已,不過,他這個動作下場是失敗重來,但成為全場伊朗隊最大亮點之一。

伊朗這名開球的後衛,是在下半場傷停補時階段,發這記界外球也是伊朗最後進攻機會,結果兩次發球用了將近35秒,當他發出球不久後,裁判便響哨結束比賽。不過,他的翻跟斗動作,成為網路討論最度高話題之一,有人批評是浪費時間的動作,但也有人認為他是想把球開得更遠,總之這也成為世足賽一大花絮焦點。

Milad Mohammadi provides the best moment of the #WorldCup so far pic.twitter.com/sUqO0O1fza