鼓勵俄女懷球員後代 漢堡王為不當懸賞致歉

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-21 11:42 用LINE傳送

漢堡王的世足廣告惹議，出面道歉了。 美聯社

俄羅斯漢堡王在日前祭出300萬盧布（約台幣142萬元）與終身免費吃漢堡的獎勵，希望俄羅斯女性能在世足賽期間懷上各國足球好手後代的懸賞令，不過在近日遭到各界撻伐後，漢堡王在今天出面向各界致歉，並撤下不當的宣傳公告。

今年世足賽吸引了全球球迷蜂擁至俄羅斯觀戰，意外引發一場關於「性」的爭議，包括日前俄羅斯國會議員公開呼籲俄國女性應該自制，避免世足賽結束後出現「單親媽媽潮」後，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則是出面反對，並強調政府絕不會禁止這樣的事情發生。

而俄羅斯漢堡王更是在日前透過臉書發布懸賞令，提到只要在今年世足賽期間懷上了參賽球員孩子的女性，該公司將會承擔起社會責任，提供每人300萬盧布及終身免費吃漢堡的獎勵，並認為這樣的政策將會為俄國留下良好的足球基因，奠定未來國家隊的成功。

不過偏頗的宣傳方式隨即遭到社會的撻伐，認為已嚴重歧視和汙衊女性，這也迫使漢堡王將此則廣告下架，並在今天公開向各界致歉，「我們為之前的宣傳活動向大家道歉，這顯然是不太尊重人權的，我們也要感謝這段時間你們所提供的反饋，並想告知大家，我們已經刪除了相關的貼文。」