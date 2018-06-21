有世足賽球迷證赴俄免簽 台灣被加註「China」好無奈

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-21 11:44 用LINE傳送

俄羅斯總統普亭出示自己的球迷證。圖擷自 ra3eta.ru

世足 賽期間，球迷只要拿主辦單位核發的「球迷證」（Fan ID），效力就與俄羅斯 簽證相同，配合護照就能在限定期間內多次出入俄國，而細看球迷證的最下方還藏有彩蛋。

球迷證本意是主辦國俄羅斯為方便各球迷赴俄觀賽所設計，台灣共有超過1500位國人申請。擁有球迷證就等於擁有俄羅斯簽證，球迷自俄國時間6月4日零時至7月15日23時59分期間為止，可以多次出入境俄羅斯。而球迷證除了姓名等個資，最底下還寫著「Say no to racism」（對種族歧視說不）的標語。

不過反種族歧視的標語並不是第一次出現在世界盃，上屆2014年南非世界盃時，荷蘭在與巴西對戰前，球員們也曾拿著印有「Say no to racism」標語的布條出場，藉由這個全球關注的體育賽事向全世界球迷呼籲，希望球迷們在為自己喜愛的球隊加油的同時，能尊重並包容不同種族的球員。

日前球迷證也曾發生一段插曲。在申請世足賽球迷證的官網上，俄國在國籍欄位上，將台灣後面加註中國（China），據《ETtoday新聞雲》報導，先前還發生台灣人申請的證件被寄到中國的事件，因而引發爭議，不過對此俄國表示因為有「技術困難」而不願更改，也讓國人覺得不受尊重，同時對台灣的國際處境感到諷刺和無奈。