日本球迷不忘撿垃圾再離場 外媒盛讚最佳應援

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-20 10:16 用LINE傳送

日本球迷在國家隊以2:1力克哥倫比亞後，在離場前還自發性地把現場垃圾放進塑膠帶。圖／截自世足官方推特

日本 昨天以2：1擊敗強敵哥倫比亞 ，成為亞洲賽史上第一支在世界盃打退南美洲強權的隊伍，場邊，日本球迷也打了漂亮的一役，在整場的激情嘶吼後，他們慶祝之餘不忘撿垃圾、清理球場，讓人再次見識到日本人的文化厚度和禮儀。

看到國家隊拿下歷史性的一勝，日本球迷沒讓喜悅沖昏頭，自動自發拿出準備好的「藍」色塑膠袋收拾垃圾，不讓製造的髒亂留在球場，甚至連哥倫比亞的加油區也一併清理，讓外媒也佩服。

英國太陽報就誇讚，這是球迷對「藍武士」日本的最佳應援，「日本再一次展露為何在世界盃擁有最棒的球迷，他們贏下哥倫比亞後仍留在球場清理。」

其實上一屆世界盃，日本球迷也做過一樣的事，他們在看完和象牙海岸的比賽後，儘管承受輸球的結局，還是撿完垃圾才離開球場。

同樣場景在數小時後再次重演，塞內加爾2：1驚喜迎下波蘭，球迷離場前將垃圾集中，世足 官方推特也將這幕拍下，並寫著，「這是今天所見最棒的事，這就是水準。」

塞內加爾球迷也沒有被勝利沖昏頭，離場前把周遭的垃圾集中，方便工作人員清理。圖／截自世足官方推特

塞內加爾球迷也沒有被勝利沖昏頭，離場前把周遭的垃圾集中，方便工作人員清理。圖／截自世足官方推特