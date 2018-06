日本球迷不忘撿垃圾再離場 外媒盛讚最佳應援

日本球迷在國家隊以2:1力克哥倫比亞後,在離場前還自發性地把現場垃圾放進塑膠帶。圖/截自世足官方推特

日本 昨天以2:1擊敗強敵哥倫比亞 ,成為亞洲賽史上第一支在世界盃打退南美洲強權的隊伍,場邊,日本球迷也打了漂亮的一役,在整場的激情嘶吼後,他們慶祝之餘不忘撿垃圾、清理球場,讓人再次見識到日本人的文化厚度和禮儀。

看到國家隊拿下歷史性的一勝,日本球迷沒讓喜悅沖昏頭,自動自發拿出準備好的「藍」色塑膠袋收拾垃圾,不讓製造的髒亂留在球場,甚至連哥倫比亞的加油區也一併清理,讓外媒也佩服。

英國太陽報就誇讚,這是球迷對「藍武士」日本的最佳應援,「日本再一次展露為何在世界盃擁有最棒的球迷,他們贏下哥倫比亞後仍留在球場清理。」

其實上一屆世界盃,日本球迷也做過一樣的事,他們在看完和象牙海岸的比賽後,儘管承受輸球的結局,還是撿完垃圾才離開球場。

同樣場景在數小時後再次重演,塞內加爾2:1驚喜迎下波蘭,球迷離場前將垃圾集中,世足 官方推特也將這幕拍下,並寫著,「這是今天所見最棒的事,這就是水準。」

塞內加爾球迷也沒有被勝利沖昏頭,離場前把周遭的垃圾集中,方便工作人員清理。圖/截自世足官方推特

