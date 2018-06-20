巴西前總統獄中講評世足 籲勿輕視哥斯大黎加

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-20 10:02 用LINE傳送

巴西首戰遭瑞士爆冷踢平，接下來賽事可得繃緊神經，別再讓球迷失望了。 美聯社

身為今年世足 賽冠軍熱門球隊的巴西 ，在小組賽首戰遭瑞士 爆冷踢平後，引發球迷的嚴厲批評，就連因為貪腐罪仍在獄中服刑的前巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），也在接受電視台以書面球評身分進行講評時，痛批巴西球員的備戰心態，並呼籲接下來的第二戰不能再掉以輕心。

身為巴西第35任總統的魯拉，今年4月因為收賄要入獄服刑12年，不過在巴西國內聲望相當高的他，在今年世足賽期間仍受到聖保羅VTV電視台每日節目的主持人崔賈諾（Jose Trajano）的邀請，透過書面撰文的方式對巴西隊的賽事進行講評。

而巴西在周一出戰瑞士的首場比賽遭對手爆冷踢平後，魯拉也批評「森巴軍團」在首戰的表現，「很顯然的，他們在首場比賽的心理狀態出了一點問題，這可能與米蘭達（Miranda）那次關鍵防守有很大的關係；事實上我們的表現確實不好，對手則是盡全力完成他們的任務，那就是阻擾巴西的攻勢。」

魯拉指出，想在世足賽上擊敗手握五座冠軍的巴西，只有表現得更好或是打亂他們節奏的兩種選擇，而瑞士就在第二個選項中有優異發揮，「他們打得很強勢和強硬，並沒有給巴西太多踢球的機會，尤其是對內馬爾 的防守相當成功。」

在首戰踢平後，巴西的下一場要對上哥斯大黎加 ，也背負著非贏不可的壓力，魯拉呼籲巴西球員不要再輕忽對手，「大家都知道小蝦米擊倒大鯨魚的故事，我們必須小心備戰。」