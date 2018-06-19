墨球迷反同口號招呼諾伊爾 FIFA開罰

聯合報 記者曾思儒╱即時報導 2018-06-19 19:48 用LINE傳送

諾依爾。 歐新社 墨西哥本屆世足賽首戰一鳴驚人，分組第一戰就以1：0擊退衛冕軍德國隊，但球迷太嗨，高喊反同口號，也被FIFA盯上，墨西哥足協至少會收到一張3萬美元的罰單。

墨西哥和部分拉丁美洲地區的球迷，有種招呼對手門將的「傳統」，球迷會在進球後對門將大喊西文髒話「puto」，昨天德國門神諾伊爾就成招呼對象。

「puto」是個有多重意思的爭議字，其中一種解釋是男妓，如此具有歧視同性戀的意思，也是FIFA禁喊的主因；另個解釋則是懦夫，若是直接使用懦夫的英文「coward」，並不會招致處罰，和有反同意謂的「puto」不同。

FIFA過去就已警告墨西哥足協，但墨西哥球迷首戰仍再犯；事實上，上屆世足FIFA就曾被批評，沒有對一些歧視用字有所作為，俄羅斯世足賽才在資格賽期間公布56件反同案例，其中墨西哥就佔其中12件，居各國之冠。

FIFA今年也派出反歧視調查員混入球迷之中，觀察包括反同性戀、種族歧視等狀況，裁判們也被告知，若是球迷大喊歧視字眼的制止流程，第一步是短暫中斷比賽，接續是用公開廣播，告知球迷停止行為，不過如此公告在德墨大戰並未出現。

罰責部分，最簡單是3萬美金起跳的罰金，最嚴重是可驅逐球隊，但FIFA過往還沒有強勢執行反同的案例，按照推測，墨西哥只會領到張小罰單。