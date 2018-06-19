奈及利亞世足球衣狂銷 盜版商也賺不停

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-19 12:49 用LINE傳送

「非洲雄鷹」奈及利亞的球衣卻在周邊商品市場上掀起一波狂潮。 美聯社

雖然在世足 賽小組賽首戰以0：2不敵克羅埃西亞 ，但「非洲雄鷹」奈及利亞 的球衣卻在周邊商品市場上掀起一波狂潮；繼日前官方開賣首日就飆出300萬張預購訂單後，近來更被盜版商相中成為熱賣商品，仍舊供不應求。

奈及利亞在這次世足賽的球衣，將代表色綠色結合非洲草原的概念進行設計，成為賽事期間最火熱的銷售商品，早在5月底開放預購時，官方商店在短短3分鐘就收到300萬張的訂單，不論是定價90美元（約台幣2700元）的主、客場球衣，或是球隊練習服全都被掃購一空。

而這股「非洲雄鷹」熱潮也席捲到了盜版市場，根據國外媒體報導，奈及利亞的球衣已能在泰國市場上以官方訂價一半的價錢入手，且還供不應求，至於大陸盜版市場更出現價格僅不到官方定價十分之一的次級品流通。

一名奈及利亞球迷就表示，今年奈及利亞的球衣設計華麗且有濃厚的非洲味，讓他們也為此設計感到自豪，「這絕對是本屆賽事最好的一件球衣，雨化讓我能很驕傲的穿上它，告訴全世界我們就是代表非洲。」

身為本屆世足賽最年輕的參賽球隊，奈及利亞的球衣與周邊裝備設計都被球迷評為各隊間最「時尚」，NIKE設計總監霍普平（Pete Hoppin）說：「他們年輕球員充滿信心也相當努力，這讓我們對於這支球隊充滿興趣，加上他們有不少人在歐洲的頂級聯賽效力，結合這些特色，讓我們有了這次大膽的設計。」