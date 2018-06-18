日本世足賽首戰 通靈鸚鵡預測將落敗

中央社 東京18日綜合外電報導 2018-06-18 22:17 用LINE傳送

鸚鵡奧莉薇亞，牠預測哥倫比亞將在H組比賽擊敗日本。 擷圖自Mulboyne推特 日本明天在世界盃足球賽分組賽首戰哥倫比亞，對贏球的熱切希望被據信有通靈能力的鸚鵡冷水澆頭。

這隻灰色羽毛的鸚鵡名叫奧莉薇亞（Olivia），住在東京北方櫪木縣那須動物王國（Nasu AnimalKingdom），牠預測哥倫比亞將在H組比賽擊敗日本。

日本媒體「產經新聞」今天報導，奧莉薇亞短暫拾起代表平分的第3面旗子後，啄起哥倫比亞小旗子，拿去給動物園保育員。

保育員及川（Nozomi Oikawa）對記者說：「希望牠這次弄錯了。」

「鸚鵡猶豫了好一會兒，所以或許會是場勝負難分的比賽。」

不過，日本要在俄羅斯薩蘭斯克（Saransk）爆冷踢贏哥倫比亞的機會並不樂觀，因為奧莉薇亞有著不可思議的預知本領。

2015年世界盃女子足球賽時，這隻13歲的鸚鵡在7場比賽中成功預測6場的結果；2016年里約奧運時，7場比賽中猜中5場的結果。