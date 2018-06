日本世足賽首戰 通靈鸚鵡預測將落敗

鸚鵡奧莉薇亞,牠預測哥倫比亞將在H組比賽擊敗日本。 擷圖自Mulboyne推特 日本明天在世界盃足球賽分組賽首戰哥倫比亞,對贏球的熱切希望被據信有通靈能力的鸚鵡冷水澆頭。

這隻灰色羽毛的鸚鵡名叫奧莉薇亞(Olivia),住在東京北方櫪木縣那須動物王國(Nasu AnimalKingdom),牠預測哥倫比亞將在H組比賽擊敗日本。

日本媒體「產經新聞」今天報導,奧莉薇亞短暫拾起代表平分的第3面旗子後,啄起哥倫比亞小旗子,拿去給動物園保育員。

保育員及川(Nozomi Oikawa)對記者說:「希望牠這次弄錯了。」

「鸚鵡猶豫了好一會兒,所以或許會是場勝負難分的比賽。」

不過,日本要在俄羅斯薩蘭斯克(Saransk)爆冷踢贏哥倫比亞的機會並不樂觀,因為奧莉薇亞有著不可思議的預知本領。

2015年世界盃女子足球賽時,這隻13歲的鸚鵡在7場比賽中成功預測6場的結果;2016年里約奧運時,7場比賽中猜中5場的結果。

Olivia, the football match prediction parrot, has gone for Colombia to beat Japan at the World Cup tomorrow. You have to think she doesn't know which side of her bread is buttered. https://t.co/FErQ5OxVnc pic.twitter.com/3BvZUfpBmf