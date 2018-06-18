世足賽「防火」 中國小夫妻協議意外暴紅

世界日報 中國新聞組／北京18日電 2018-06-18 13:44 用LINE傳送

小夫妻的「世界杯協議」火了！ 世界日報

世足賽正如火如荼地展開，近日有網友曬出一張「小夫妻簽世足賽協議書」截圖，內容提到：若德國隊輸了，衝家人發火罰200元。這個協議笑噴無數人。據德國之聲先前報導，最受中國球迷歡迎的外國球隊正是德國隊，但不巧的是，衛冕軍德國17日首戰竟爆冷輸給墨西哥，跌破眾人眼鏡。

遼瀋晚報報導，為了世足賽期間確保家庭和諧，這對小夫妻居然想出簽訂協議書：德國隊輸了衝家人發火罰200元。此協議引發網上熱烈討論，有不少網友大聲叫好。

男方承諾包括，在世足賽期間老公不准冷落老婆、看球不准影響老婆睡覺、看球時被打斷，也不能凶老婆、少喝酒，少發脾氣、違反一次罰款200元，此外，為了安撫老婆心情，老公要買一支蘿蔔丁金管(口紅)做補償。

不過，世足賽期間老婆也要承諾：不無理取鬧、不拔網線不砸電視，並承包大部分家務活兒。

有趣的是，協議還提到，已找雙方父母公證，所以具有約束力。

報導指出，據說每次世足賽都會引發許多家庭大戰導致感情危機，有媒體採訪了一些男性球迷，問他們如何應對這些問題。

第一位小哥帶著真誠無邪的笑容，表示看球這事兒得事先向老婆報備。會不會要求老婆陪自己一起看球？第二位大叔回答得很實誠，只有兩個字「不敢」。

那如果老婆在家不讓你看球，怎麼辦？第三位大叔斬釘截鐵地表示「聽老婆的」。有趣的回答讓人會心一笑。