搭上世足熱 運動刊物銷售成長4成

中央社 台北16日電 2018-06-16 16:04 用LINE傳送

2018世界盃足球賽在俄羅斯開踢，全球掀起熱潮，目前通路架上販售與世足賽相關的特刊雜誌，現正熱銷中。 中央社

2018世界盃足球賽在俄羅斯開踢，全球掀起熱潮。據誠品書店統計，目前通路架上販售與世足 賽相關的特刊雜誌約有10本，足球運動雜誌類刊物與去年同期相較銷售成長4成。

台灣東販出版「世界盃50巨星」，由台灣推廣足球運動十多年的球評傑拉德將歷屆表現優異、堪稱足球界代表們逐一整理，詳列出最具代表性的50位球員，以奪得世界盃冠軍年分排序，輔以圖片搭配文字介紹崛起與戰績。

季刊部分，「足球王者Soccer One 5月號/2018第27期」有8大名家介紹小組戰況，還有俄羅斯世界盃競賽場地介紹。

匯亨國際出版的「決戰世界盃 2018」特刊，報導了根據國外數據公司推算，巴西贏得本屆世界杯的機率很高。另外，提供趣味話題如「穿哪個品牌球衣贏世界盃機會較大」等。

出走文創出版的「2018世界盃足球賽觀戰專輯」，內容除戰力分析、32國球員名鑑外，「Great 8響徹世界的名字」介紹精選8大球星。

「2018世界盃足球賽觀戰專輯」訴求「最美好的世代」，出走文創總編輯李辰寬接受中央社記者訪問時指出，世界足壇最強的兩個人就是阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）和葡萄牙球星C羅 （Cristiano Ronaldo），本屆世足也可能是兩人最後一次參賽，因此特別關注和記錄。

「這兩個名字絕不會是瑜亮情結，而是相依相存、相互吸引、相互完整、彼此照亮這整個世代的兩個名字。」李辰寬認為，梅西和C羅無論是球技、領袖能力等各項成績，都值得分析。

李辰寬說：「我們想提醒球迷和讀者，我們很有可能正在經歷的是足球史上最美好的世代。」

出版社指出，「2018世界盃足球賽觀戰專輯」預估發行量1萬2000本，目前已賣出6成。