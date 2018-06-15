世足球員清一色西裝算什麼 奈及利亞隊穿這樣先贏一半

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-15 16:06 用LINE傳送

奈及利亞隊身穿傳統服裝出征2018世足賽。圖擷自 CNN

2018俄羅斯世界盃才剛開踢，奈及利亞 隊已經先拿了冠軍；如果各隊要比誰最時尚，這個來自非洲的國家無疑是第一名。

根據《CNN》報導，奈及利亞還沒上場比賽，身上濃濃的時尚風就先襲捲全球。由耐吉（Nike）設計的奈及利亞國家隊球衣在發售日就在全球狂賣而缺貨，就連英國倫敦前的耐吉專賣店前也擠滿足球迷，排隊多時只為擁有這件設計時尚的球衣。

包括英國廣播公司SKY和時尚雜誌《GQ》在內，奈及利亞的球衣在多項民調或評選中被認為是本次世界杯最佳，在正式發售前也收到了300萬份的預購訂單。

本屆世足賽奈及利亞隊的週邊商品大賣，被各大媒體評為時尚度第一。圖擷自 CNN

世足賽奈及利亞隊出發時不穿西裝，而是身著傳統民俗服裝出征，網友大讚設計出色，穿這樣先贏一半。圖擷自 CNN

除了為比賽設計的全新戰袍，奈及利亞選手們的服裝也同樣成為焦點。在搭機前往俄羅斯時，奈國選手們身穿當地人稱為卡夫坦（kaftan）的傳統白色服飾，這件下擺到達膝蓋的白色襯衫上繡有代表奈國隊名「超級雄鷹」的老鷹，並以綠色與白色搭配來突顯其國旗的代表色。

奈國選手這件服裝一亮相，就讓世界驚豔，在社群媒體引起廣大的迴響，有網友認為：「雖然他們只是坐上飛往俄國的飛機，但他們這樣穿已經贏了」、「不穿西裝很棒，我們是非洲人，你們穿得已經像冠軍」、「純粹的美，讓人著迷」、「如果世界盃有比時尚的話，你們已經贏了」。還有網友表示，透過服裝，奈及利亞已經展現了非洲雄鷹的力量。