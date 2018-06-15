美國隊沒踢進世足 福斯轉播改宣傳C羅vs.梅西對決

世界日報 編譯劉煥彥／綜合14日電 2018-06-15 17:42 用LINE傳送

美國隊沒進世足會內賽，花大買下轉播權的美國福斯電視台絞盡腦汁轉換宣傳方向，改推C羅(左)vs.梅西(右)的「世紀對決」！ 歐新社

四年一度的世足 賽本周揭幕，但花大錢取得美國 電視轉播權的福斯電視台大傷腦筋，因為足球並非美國人關注的主要職業運動，加上美國隊並未取得今年世足賽的比賽資格，使得觀眾看比賽轉播的誘因大減。

為了確保標下轉播權的大錢沒有白花，福斯電視台把這次世足賽的宣傳重點，放在足球運動的核心球迷上，並且突顯阿根廷名將梅西 (Lionel Messi)與葡萄牙球星羅納度(Christiano Ronaldo)的「世紀對決」，以及世足賽是當季全球最重要體育賽事的意義。

美聯社與美國廣告產業雜誌「廣告周刊」(Adweek)報導，福斯電視台2011年以4億多元高價打敗ESPN，取得2015~2022年期間四屆世足賽的美國轉播權，包括2018年與2022年的男子組世足賽，以及2015年及2019年的女子組世足賽。

沒想到，2017年10月美國隊在世足賽的資格賽中敗北，無緣進入今年在俄羅斯開踢的世足賽，對福斯電視台是一大打擊。

福斯電視台旗下福斯體育台(Fox Sports)主管行銷業務的執行副總裁戈特里布(Robert Gottlieb)說：「就策略上與戰術上來說，美國不再是我們行銷宣傳的重心，不像在2015年的女子組世足賽，重點都是美國隊。」

福斯體育台5月起開始預告世足賽的轉播，宣傳重點轉為名將之間的對決，例如梅西對決羅納度；以及「隊友變成敵人」的競爭。